Liebes-Aus bei Ex-«GZSZ»-Star

Valentina Pahde ist wieder Single. Die ehemalige «GZSZ»-Schauspielerin erzählt in ihrem Podcast, warum sie nach dem Liebes-Aus nicht in ein tiefes Loch fällt.

Darum gehts Valentina Pahde ist nach 1,5 Jahren Beziehung wieder Single

Im Podcast nennt sie keinen Streit, sondern Unzufriedenheit

Nach kurzer Trauer fühlt sie sich gut und hofft auf Familie

Valentina Pahde (32) ist von ihrem Partner getrennt. Das gibt die frühere «Gute Zeiten, schlechte Zeiten»-Schauspielerin in der neuen Folge ihres Podcasts «Planet Pahde» bekannt. «Es hat einfach nicht geklappt», sagt sie.

Auslöser des Themas ist eine Frage von Cheyenne Pahde (32), die ihre Zwillingsschwester als gelöst wahrnimmt und wissen will: «Hast du ein Kind bekommen?» Sie antwortet: «Ich bin aktuell Single und zwar auch relativ frisch.»

Zu den Gründen äussert sich die Schauspielerin nicht im Detail. Man sei nicht im Streit auseinandergegangen. «Es ist auch kein böses Blut.» Es habe schlicht nicht funktioniert: «Ich war nicht mit allem happy.» Die Beziehung dauerte rund eineinhalb Jahre.

Mit der Trennung komme sie gut zurecht. «Mir geht es tatsächlich sehr gut.» Zwei Wochen lang sei sie traurig gewesen. Anders als früher sei sie diesmal «nicht in so ein dramatisches Loch, wie ich es von mir kenne» gefallen.

Statt sich ins Dating zu stürzen, nehme sie sich Zeit für sich. Um neue Männer gehe es ihr aktuell nicht. «Irgendwie bin ich einfach sehr gut drauf momentan.»

Pahde wünscht sich eine Familie

Man solle sich nach der einer Trennung nicht unter Druck setzen. «Es ist ok, auch erstmal monatelang traurig zu sein.» Jeder Umgang mit dem Schmerz sei «erstmal der richtige Weg».

Für die Zukunft wünscht sie sich eine feste Partnerschaft: «Schaut mal Leute, ich bin jetzt 32, ich bin ready für ne richtige Beziehung und irgendwann hoffentlich auch mal ne Ehe und Kinder.»