Darum gehts «GZSZ»-Schauspielerin Iris Mareike Steen gibt auf Instagram ihre Schwangerschaft öffentlich bekannt

Die 34-Jährige sagt, sie könne die Schwangerschaft langsam nicht mehr vor anderen verstecken

Steen dreht vorerst weiter und verabschiedet sich Anfang des neuen Jahres für einige Zeit aus «GZSZ»

Saskia Schär Redaktorin People

Schöne Nachrichten aus der «Gute Zeiten, Schlechte Zeiten»-Familie: Iris Mareike Steen (34) wird Mami. Die freudige Nachricht teilt die Schauspielerin in einem Reel auf Instagram. «Ich bin schwanger! Und wir freuen uns riesig darüber», erklärt die Lilly-Darstellerin. «Ich kann es langsam nicht mehr verstecken und deshalb dachte ich, ich sage es euch jetzt».

Der Moment, es zu teilen, «hat sich einfach richtig angefühlt», so Steen. «Und ja, dann können wir am 6. November nicht nur auf meinen Geburtstag anstossen, sondern auch auf noch etwas viel Wundervolleres.» Sie werde dann natürlich mit einem alkoholfreien Getränk anstossen. «Es gibt keinen besseren Grund für alkoholfreien Sekt als diesen».

Im neuen Jahr wird es eine kleine Pause geben

Wie froh sie über das Ende ihres Versteckspiels ist, erklärt sie in einer Mitteilung von RTL: «Ich bin sehr glücklich und fühle mich irgendwie auch befreit, weil es natürlich seit Wochen ein so wichtiges Thema für mich ist und mich unglaublich viel beschäftigt – das zu verheimlichen und inzwischen auch zu verstecken, fiel mir nicht leicht.»

Bereits seit 2010 steht Steen für die Erfolgsserie «Gute Zeiten, schlechte Zeiten» vor der Kamera und wird dies auch weiter tun. «Ja, im Moment drehe ich weiterhin – nur langfristig mit neuer Kleidung – und Anfang nächsten Jahres werde ich mich dann langsam für einige Zeit verabschieden».

«Ich würde immer wieder ‹Ja› zu dir sagen»

Bereits vor acht Jahren hat Steen ihrem Kevin das Jawort gegeben. Zum diesjährigen Hochzeitstag richtet sie folgende Worte an ihren Liebsten: «Ich würde und werde immer wieder genauso voller Liebe ‹Ja› zu dir, zu uns und zu unserem gemeinsamen Leben sagen.»