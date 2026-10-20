Reality-TV-Star erleidet Schlaganfall

Schock für Reality-Star Gunnar Freimuth: Nur sechs Tage nach einem Marathon erlitt der «Love is Blind: Germany»-Kandidat einen Schlaganfall. Auf Instagram teilt er die erschreckenden Details und richtet eine wichtige Warnung an seine Fans.

Darum gehts Freimuth erlitt sechs Tage nach dem Marathon einen Schlaganfall

Trotz Schwindel und Sprachproblemen wartete er viereinhalb Stunden

Ursache unklar; er erhielt Therapien und nimmt Blutverdünner

Saskia Schär Redaktorin People

Gunnar Freimuth (34) suchte und fand die grosse Liebe 2026 in der zweiten Staffel der Netflix-Sendung «Love is Blind: Germany», gab seiner Josy (29) vor laufender Kamera das Jawort. Auf Instagram teilt das Paar seinen Alltag, zeigt sich beim Sport, beim Rumblödeln oder bei Date Nights. Zuletzt meldete sich Freimuth allerdings aus dem Spital: Er hat vor kurzem einen Schlaganfall erlitten – nur sechs Tage, nachdem er einen Marathon absolviert hatte.

«Erst hatte ich sehr starken Schwindel. Der kam plötzlich, aber war so stark, dass ich mich 30 Minuten in die Küche auf den Boden gelegt habe», schildert Freimuth auf Instagram. Als es ihm nach zwei Stunden etwas besser ging, habe er sich an den Laptop gesetzt und gemerkt, «dass meine rechte Hand nicht ganz das macht, was sie machen sollte». Als er dann noch einen Anruf erhielt, konnte er nicht einmal mehr richtig sprechen.

Er habe daraufhin in Ruhe aufgegessen, seine Sachen gepackt, ein Uber bestellt und sich in die Notaufnahme begeben – erst viereinhalb Stunden nach den ersten Symptomen. Im Nachhinein sei das «alles super leichtsinnig» gewesen, und er habe «Glück gehabt, dass es glimpflich ausging». Heute mahnt er seine Fans: «Wenn ihr ähnliche Symptome habt, reagiert bitte sofort und lasst euch nicht so viel Zeit.»

Ursache unklar, Therapie läuft

Im Spital folgte die Diagnose Schlaganfall. Wie es in solch jungem Alter dazu kommen konnte, weiss Freimuth nicht – ein konkreter Auslöser konnte nicht gefunden werden. Über eine Woche musste er im Spital bleiben und erhielt Ergo-, Logo- sowie Physiotherapie.

In einer Fragerunde auf Social Media erklärte der 34-Jährige, noch immer an der Feinmotorik seiner rechten Hand sowie an seiner Lippe arbeiten zu müssen: «Die hängt noch ein bisschen und ich nuschle jetzt noch mehr.» Von nun an muss er jeden Morgen Blutverdünner einnehmen und weiterhin einen gesunden Lebensstil verfolgen. Immerhin: Mittlerweile ist der Reality-TV-Star wieder zu Hause bei seiner Josy.

Fälle bei Jüngeren nehmen zu

In der Schweiz erleiden jährlich um die 22'000 Personen einen Schlaganfall, wobei das Durchschnittsalter der Betroffenen bei 75 Jahren liegt. Der Anteil der Schlaganfall-Patienten unter 55 Jahren nimmt jedoch kontinuierlich zu – betroffen sind vermehrt auch junge Erwachsene und teils sogar Kinder. Diese Entwicklung belegt eine weltweite Studie eines internationalen Forscherteams im Fachblatt «Lancet Neurology». Als Ursachen nennen die Experten neben Lebensstilfaktoren wie Bluthochdruck, Übergewicht und Rauchen auch Umwelteinflüsse sowie eine präzisere Früherkennung.

Mit dem Thema Schlaganfall in jungen Jahren hat sich auch das Team vom Blick-Podcast «Durchblick» in der neusten Folge beschäftigt.