Der norwegische König Harald V. (89) musste auf Teneriffa in eine Klinik eingeliefert werden. Das teilt das Königshaus auf seiner Website mit.

Die norwegische Monarchie ist in Sorge: König Harald V., der Vater von Kronprinz Haakon (52), musste sich in eine Klinik einliefern lassen. Das teilt das Königshaus auf seiner eigenen Homepage mit.

Der Regent, der mit seiner Gattin Königin Sonja (88) seinen Winterurlaub auf der Kanaren-Insel Teneriffa verbringt, werde wegen einer Infektion und Dehydrierung behandelt, heisst es weiter. Sein Zustand sei gut. Der Palast werde am Mittwoch, den 25. Februar, ein Update zu Haralds Gesundheitszustand geben.