Gordon Ramsay darf sich mit 60 Jahren erstmals Opa nennen. Seine Tochter Holly hat ein Mädchen zur Welt gebracht. Auf Instagram gratuliert der TV-Koch zur Geburt.

Darum gehts Gordon Ramsay ist erstmals Grossvater geworden, seine Tochter Holly brachte ein Mädchen zur Welt

Holly und Adam Ramsay-Peaty nennen ihre kleine Tochter Daphne June, sie kam am Mittwoch zur Welt

Gordon gratulierte seiner Tochter und dankte mit Frau Tana für das vorzeitige Weihnachtsgeschenk

Gordon Ramsay (60) freut sich über sein erstes Enkelkind. Seine Tochter Holly Ramsay-Peaty (26) und ihr Ehemann Adam Ramsay-Peaty (31) sind erstmals gemeinsam Eltern geworden, wie sie auf Instagram verkünden. «Daphne June Ramsay-Peaty, willkommen auf der Welt», schreibt das Paar zu Fotos aus dem Krankenhaus und verrät somit gleich den Namen des kleinen Mädchens, das am Mittwoch zur Welt kam.

«Du wirst für immer unser wunderschönes kleines Mädchen und Georges kleine Schwester sein», heisst es in dem Beitrag weiter. George ist der Sohn von Adam Ramsay-Peaty und seiner Ex-Partnerin, der Künstlerin Eirianedd Munro. Holly und Adam Ramsay-Peaty bedanken sich in ihrer Nachricht ausserdem bei den Ärzten, Krankenschwestern und Hebammen. Sie hätten dafür gesorgt, dass die gesamte Familie «sicher, gesund und glücklich» sei.

Opa Gordon Ramsay gratuliert

Gordon Ramsay gratuliert seiner Tochter und deren Mann zunächst unter dem Beitrag zur Geburt. «Herzlich willkommen, Miss Daphne, herzlichen Glückwunsch an Adam und Holl», kommentiert er und fügt gleich mehrere «wow» bei. Zu weiteren Gratulanten gehören unter anderem Romeo (24) und Cruz Beckham (21) sowie dessen Freundin Jackie Apostel (31), Make-up-Artistin und Unternehmerin Charlotte Tilbury (53), Sängerin Pixie Lott (35), Spice Girl Emma Bunton (50), Sängerin Ella Henderson (30), Social-Media-Star Emily Canham (29) oder auch Model Amelia Spencer (34), die Nichte von Lady Di.

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Wenig später teilt der Koch und Gastronom einen gemeinsamen Post mit Ehefrau Tana (52). Darin bedanken sie sich «für das perfekte vorzeitige Weihnachtsgeschenk». Dazu teilen auch sie eine Aufnahme aus dem Krankenhaus. Das Neugeborene liegt auf der Brust seiner Mutter, die Eltern berühren sich mit ihren Nasenspitzen.

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TV-Koch ist Vater von sechs Kindern

Neben Holly haben Gordon und Tana Ramsay fünf weitere gemeinsame Kinder: die älteste Tochter Megan (28), Hollys Zwillingsbruder Jack (26), Tochter Matilda «Tilly» (25) sowie die Söhne Oscar (7) und Jesse (3). Jesse ist mit drei Jahren der jüngste Spross der Familie und somit nur wenige Jahre älter als seine frisch geborene Nichte Daphne. Bei dieser grossen Familie ist zu erwarten, dass sich das kleine Mädchen in den kommenden Jahren über so manche Cousine und manchen Cousin freuen darf.