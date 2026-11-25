Vom Herd ans Steuer: Gordon Ramsay wird neuer Moderator von «Top Gear». Das BBC-Automagazin kehrt 2028 zurück, nachdem es wegen eines schweren Unfalls ausgesetzt worden war.

Darum gehts Starkoch Gordon Ramsay moderiert «Top Gear», das 2028 nach mehrjähriger Pause zur BBC zurückkehrt

Die Dreharbeiten beginnen im nächsten Jahr, Ramsays Co-Moderatoren sind noch nicht namentlich bekannt

Nach dem schweren Unfall von Moderator Andrew Flintoff wurde die Sendung Ende 2022 ausgesetzt

Saskia Schär Redaktorin People

«Es ist offiziell! Gordon Ramsay ist unser neuer Host von Top Gear», heisst es in einem gemeinsamen Instagram-Post des schottischen Starkochs und des britischen Automagazins. Dieses kehrt nach mehrjähriger Pause 2028 auf den britischen Sender BBC zurück. Gordon Ramsay (60) wird gemäss Informationen des Senders mit einem «noch nicht namentlich genannten Team aus Co-Moderatoren» das Ruder übernehmen. Die Dreharbeiten beginnen im nächsten Jahr.

Ramsay selbst erklärt, er wolle «frische Energie und Ehrgeiz» in die Sendung bringen, deren Erfolgsrezept darin bestehe, «überraschend, unterhaltsam und mit genau der richtigen Portion Chaos» zu sein. «Das ist eine unglaublich spannende Chance, und ich kann es wirklich kaum erwarten, loszulegen!»

Die Fans freuen sich unter dem Post über die Verpflichtung des grossen Autofans und Sammlers. «Unglaubliche Wahl», «Das ist perfekt» oder «Um ehrlich zu sein, könnte ich mir keine bessere Wahl vorstellen» sind nur einige der begeisterten Kommentare. Für andere hingegen ist Gordon Ramsays Verpflichtung ein Grund, in Zukunft nicht mehr einzuschalten.

Schwerer Autounfall setzte vorerst ein Ende

Erstmals ausgestrahlt wurde das Automagazin bereits 1977. Nach 25 Jahren wurde das Format umgestellt: Nebst Moderator Jeremy Clarkson (66) kamen noch Richard Hammond (56) und Jason Dawe (59) hinzu. Letzterer wurde allerdings bereits nach einer Staffel durch James May (63) ersetzt. Das Trio verhalf der Show zu weltweitem Erfolg. Gemeinsam moderierten sie das Format bis 2015. In jenem Jahr verlängerte die BBC den Vertrag von Clarkson infolge von Handgreiflichkeiten gegenüber einem Mitarbeiter nicht, die beiden anderen folgten ihm. Gemeinsam wechselten sie noch im selben Jahr zu Amazon Prime, wo sie fortan «The Grand Tour» moderierten.

Bei der BBC wurde «Top Gear» von 2016 bis 2022 unter anderem von Paddy McGuinness (53), Chris Harris (51) und Andrew «Freddie» Flintoff (48) gehostet. Nach einem schweren Unfall von Letzterem wurde die Sendung Ende 2022 vorerst ausgesetzt und feiert nun ihr grosses Comeback. Inwiefern das bisherige Konzept übernommen wird, ist noch nicht im Detail bekannt – klar ist aber bereits, dass die kultige Figur «The Stig» wieder mit von der Partie sein wird.