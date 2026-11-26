Ein Vorfall führt zum Prozess, ein anderer nicht: Das Pariser Berufungsgericht hat im Fall Gérard Depardieu einen Vergewaltigungsvorwurf von Charlotte Arnould zugelassen und das Verfahren zu einem weiteren eingestellt. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Darum gehts Ein Pariser Berufungsgericht verweist Gérard Depardieu wegen einer Vergewaltigung vor Gericht

Der Prozess betrifft den Vorwurf vom 7. August 2018, das Verfahren zum 13. August wurde eingestellt

Nach Rückzug der Berufung wurde seine Bewährungsstrafe wegen sexueller Übergriffe rechtskräftig

Saskia Schär Redaktorin People

Schauspieler Gérard Depardieu (77) muss sich vor Gericht wegen mutmasslicher Vergewaltigung verantworten. 2018 hatte die Schauspielerin Charlotte Arnould Anzeige erstattet. Nun hat ein Pariser Berufungsgericht entschieden, dass das Verfahren in einen Strafprozess mündet – bestätigt wurde die Verweisung allerdings nur für Vorfälle vom 7. August 2018, während für den 13. August 2018 eine Einstellung des Verfahrens erfolgte. 2025 hatte eine Untersuchungsrichterin bereits einen Prozess beantragt, dagegen legte Depardieus Team allerdings Rechtsmittel ein.

Gemäss den Vorwürfen nutzte der «Obelix»-Darsteller die Verletzlichkeit der damals 22-jährigen, an Magersucht leidenden Schauspielerin aus. Zu der mutmasslichen Vergewaltigung sei es in der Wohnung Depardieus gekommen, in die sich die junge Frau zur Vorbereitung auf eine Rolle begab.

Weitere Verfahren und Vorwürfe

Damit verdichten sich die juristischen Verfahren rund um den Schauspieler weiter: In einem anderen Verfahren wegen sexueller Übergriffe am Set des Films «Les Volets verts» hat er im November 2026 seine Berufung zurückgezogen. Eine 18-monatige Bewährungsstrafe wurde dadurch rechtskräftig. Derweil kommen immer wieder neue Vorwürfe gegen den Schauspieler ans Licht – unter anderem laufen Ermittlungen wegen Vorwürfen im Zusammenhang mit den Dreharbeiten zum Film «Thalasso», bei denen auch Schriftsteller Michel Houellebecq genannt wird. Die beiden Männer sollen sich dort an alkoholisierten Frauen vergangen haben.