Darum gehts
- Ein Pariser Berufungsgericht verweist Gérard Depardieu wegen einer Vergewaltigung vor Gericht
- Der Prozess betrifft den Vorwurf vom 7. August 2018, das Verfahren zum 13. August wurde eingestellt
- Nach Rückzug der Berufung wurde seine Bewährungsstrafe wegen sexueller Übergriffe rechtskräftig
Schauspieler Gérard Depardieu (77) muss sich vor Gericht wegen mutmasslicher Vergewaltigung verantworten. 2018 hatte die Schauspielerin Charlotte Arnould Anzeige erstattet. Nun hat ein Pariser Berufungsgericht entschieden, dass das Verfahren in einen Strafprozess mündet – bestätigt wurde die Verweisung allerdings nur für Vorfälle vom 7. August 2018, während für den 13. August 2018 eine Einstellung des Verfahrens erfolgte. 2025 hatte eine Untersuchungsrichterin bereits einen Prozess beantragt, dagegen legte Depardieus Team allerdings Rechtsmittel ein.
Gemäss den Vorwürfen nutzte der «Obelix»-Darsteller die Verletzlichkeit der damals 22-jährigen, an Magersucht leidenden Schauspielerin aus. Zu der mutmasslichen Vergewaltigung sei es in der Wohnung Depardieus gekommen, in die sich die junge Frau zur Vorbereitung auf eine Rolle begab.
Weitere Verfahren und Vorwürfe
Damit verdichten sich die juristischen Verfahren rund um den Schauspieler weiter: In einem anderen Verfahren wegen sexueller Übergriffe am Set des Films «Les Volets verts» hat er im November 2026 seine Berufung zurückgezogen. Eine 18-monatige Bewährungsstrafe wurde dadurch rechtskräftig. Derweil kommen immer wieder neue Vorwürfe gegen den Schauspieler ans Licht – unter anderem laufen Ermittlungen wegen Vorwürfen im Zusammenhang mit den Dreharbeiten zum Film «Thalasso», bei denen auch Schriftsteller Michel Houellebecq genannt wird. Die beiden Männer sollen sich dort an alkoholisierten Frauen vergangen haben.