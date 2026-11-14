Ab Montag wollte Gérard Depardieu eigentlich vor Gericht um seine Unschuld kämpfen. Dass seine Bewährungsstrafe nun doch rechtskräftig wird, könnte an einem neu veröffentlichten Video liegen.

Darum gehts Depardieu akzeptiert seine Bewährungsstrafe

Grund dafür könnte eine neu aufgetauchtes Video sein

Bestätigt wurde dies bislang nicht

Sophie Ofer Redaktorin People

Kurz vor Beginn seines Berufungsverfahrens zieht der 77-Jährige seinen Einspruch zurück. Damit ist seine Bewährungsstrafe wegen sexueller Übergriffe rechtskräftig. Der Grund dafür könnte ein neu aufgetauchtes Video sein, das den Schauspieler während eines sexuellen Übergriffs zeigen soll. Bei diesem Vorfall würde es sich um einen anderen als den aus dem Strafverfahren handeln.

Das Video liegt dem französischen Onlinemedium «Le Média» vor und wurde von diesem veröffentlicht. Die Aufnahmen, die Dreharbeiten aus dem Jahr 2011 zeigen sollen, sorgen nun für Aufregung. Depardieu soll in dem Video dabei zu sehen sein, wie er eine 22-jährige Statistin sexuell belästigt. Die Frau in dem Video versucht vergeblich, Depardieus Griffe an und unter ihren Rock abzuwehren. Ob das Video authentisch ist, lässt sich nicht bestätigen.

0:24 «Le Média» ordnet ein: So sah die Grapsch-Szene im Film aus

«Mehrmals meine Brüste berührt»

Die Aufnahmen sollen am Filmset der Komödie «Turf» entstanden sein. Gedreht wurde damals auf der Pferderennbahn Auteuil bei Paris. Inmitten einer Reihe von Statisten ist Depardieu auf den Bildern zu sehen, scheinbar unbemerkt versucht er immer wieder, der Statistin neben ihm in den Intimbereich zu fassen.

Die Frau namens Olivia spricht im «Le Média»-Beitrag über den Vorfall. «Er legte seine Hand auf mein Gesäss», berichtet sie. Auch habe Depardieu ihr «in den Ausschnitt gegriffen» und mehrmals ihre Brüste berührt. Er soll zudem versucht haben, ihr in den Schritt zu greifen.

Gegenüber dem französischen Investigativmagazin «Mediapart» gibt Olivia an, «mit allen Mitteln» versucht zu haben, Depardieu abzuwehren – erfolglos. Immer wieder habe er «von hinten angefangen». Wie das französische Investigativmagazin berichtet, sollen die Berührungen nicht zur Handlung des Films gehört haben.

Nur eine Person soll am Set eingegriffen haben

«Mediapart» berichtet zudem, dass nur eine Person am Set eingegriffen habe: die Casting-Direktorin Fany Touya-Calmon. Sie behauptet, sie habe die Statisten «neu positionieren» müssen, damit er sie nicht berühren konnte. Olivia habe diese Aussagen bestätigt.

Gérard Depardieu und sein Anwaltsteam haben sich zur Authentizität des Videos noch nicht geäussert. Ausserdem ist nicht bekannt, ob das Video der Grund dafür ist, dass Depardieu auf eine Neuauflage seines Prozesses verzichtet. Eigentlich wollte der «Asterix»-Star gegen sein Urteil vom Mai 2025 Berufung einreichen. Verurteilt worden war er, weil er 2021 bei Dreharbeiten eine Bühnenbildnerin und eine Regieassistentin sexuell belästigte. Nun akzeptiert Depardieu offiziell seine Strafe von 18 Monaten Haft auf Bewährung.

Womöglich war dies jedoch nicht Depardieus letztes Mal vor Gericht. Rund 20 Frauen werfen dem Schauspieler inzwischen Übergriffe vor, darunter die mutmassliche Vergewaltigung der Schauspielerin Charlotte Arnould im Jahr 2018. Im November soll die Entscheidung gefällt werden, ob auch dieser Fall vor Gericht landet.