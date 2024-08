Am 12. August verstarb der bekannte Wiener Bauunternehmer Richard Lugner im Alter von 91 Jahren. Heute, am 31. August, wird er im Kreise seiner Liebsten beigesetzt.

Silja Anders Redaktorin People

Seit um acht Uhr dieses Samstags, dem 31. August 2024, steht der Sarg mit Richard «Mörtel» Lugner im Wiener Stephansdom. Die Wiener Opernball Legende starb am 12. August und hinterlässt vier Kinder, eine Witwe und so manche Verflossene.

Lugner hatte schon vor seinem Tod seine eigene Beerdigung genaustens geplant. So müssen seine Liebsten sich in dieser Zeit der Trauer nicht auch noch mit Organisatorischem herumschlagen.

Der Sarg

Richard Lugner wünschte sich, dass sein Sarg in einem roten Farbton lackiert wird – dem gleichen, den auch die berühmte Lugner City in Wien trägt. Da der Baulöwe in einer Gruft begraben wird, mussten entsprechende Vorkehrungen getroffen werden. So musste im Holzsarg ein Metalleinsatz eingesetzt werden, in dem die Überreste Lugners ihre ewige Ruhe finden werden.

Vier Sargträger werden laut «oe24» den Sarg Lugners aus dem Stephansdom tragen.

Die Ruhestätte

Nach der Trauerfeier im Stephansdom wird es, wie es von Richard Lugner selbst gewünscht war, ein Geleit zur Lugner City geben. Anschliessend werden sich seine Liebsten in einer intimen Zeremonie von ihm verabschieden. Sein Wunsch war es, dass dies in der Kaasgrabenkirche in Döbling passiere.

Die Trauerfeier

Um 9 Uhr startete die Trauerfeier für den Bauunternehmer. Lugner war bekannt durch seine Auftritte und vor allem seine schillernden Gäste am Wiener Opernball. Da ist es naheliegend, dass dieser auch an Lugners Trauerfeier eine zentrale Rolle spielt. Am Ende erklingt die Fächerpolonaise, die traditionell am Opernball gespielt wird. Und auch bei seiner Totenwache wird der Ball allgegenwärtig sein, denn Christian Löschnigg wird am Sarg aufpassen – so, wie er es 15 Jahre lang vor Lugners Loge am Opernball tat.

«Wir haben versucht, alles so vorzubereiten, dass es ihm gefällt», sagte Dompfarrer Toni Faber in einem Interview. «Seine Seele wird das mitbekommen, und er wird mit einem Schmunzeln runterschauen und das dankbar annehmen.»

Anwesend waren natürlich Richard Lugners Witwe Simone Lugner (42). Die beiden hatten sich erst im Juni das Jawort gegeben, waren 72 Tage verheiratet. Simone Lugner sass abseits vom Rest der Familie.

Um 10:30 Uhr wird der Sarg dann unter Glockengeläut aus dem Stephansdom getragen. Ein Konvoi von mehreren Autos wird über den Ring zur Wiener Staatsoper fahren – dem Ort, den Lugner so sehr liebte. Laut Plan soll der Trauerzug um 11:45 bei der Lugner City ankommen. Hiermit wird der öffentliche Teil der Trauerfeier enden.

Mit Lugners starb auch ein wichtiger Teil der Wiener High Society. Man wird ihn vermissen – nicht nur am nächsten Wiener Opernball.