Seit ihrem Schlaganfall vor 16 Jahren kämpft Gaby Köster mit finanziellen Problemen. Mittlerweile muss sie fürchten, dass ihr Haus zwangsversteigert wird.

Darum gehts Seit ihrem Schlaganfall 2008 ist Gaby Köster einseitig gelähmt, sitzt im Rollstuhl und arbeitet kaum

Köster erhält monatlich 347 Euro Pflegegeld und verdient nebenbei mit dem Legen von Tarotkarten

Sie hat 62'000 Euro Schulden und fürchtet, dass ihr Haus wegen eines Kredits zwangsversteigert wird

Sophie Ofer Redaktorin People

Durch die RTL-Serie «Ritas Welt» wurde die deutsche Komikerin Gaby Köster um die Jahrtausendwende berühmt. Trotz ihres einstigen Erfolgs, droht Köster seit Jahren der finanzielle Ruin. Ihr Schlaganfall 2008 war eine Zäsur, die sich bis heute auf ihre Situation auswirkt. Noch immer ist die 64-Jährige einseitig gelähmt, sitzt im Rollstuhl, kann kaum arbeiten.

Wie Köster gegenüber «Bild» verrät, bekommt sie 347 Euro Pflegegeld im Monat. Abgesehen davon hat sie kein regelmässiges Einkommen. Nebenher verdient sie etwas Geld mit dem Legen von Tarotkarten. «Ich habe im Moment überhaupt keine Jobs und weiss nicht, wie es weitergehen soll», so Köster.

«Die Sorgen machen einen krank»

Nach ihrem Schlaganfall lag Köster sieben Monate im Spital. Jahrelang konnte sie danach nicht arbeiten, sie lebte von ihren Rücklagen. Doch diese sind mittlerweile lange aufgebraucht. Während der Corona-Pandemie nahm sie einen Kredit von 300'000 Euro auf. Diesen zahlt sie bis heute ab, die Zinsen belaufen sich auf 800 Euro im Monat.

«Meine Schulden werden immer grösser», klagt Köster. Ihre grösste Angst: «Wenn ich das irgendwann nicht mehr schaffe, muss das Haus zwangsversteigert werden. Ich bin schon 62'000 Euro in den Miesen.»

Köster leidet stark unter den finanziellen Sorgen: «Die Rechnung geht nicht auf, das ist für mich so bedrohlich, dass ich manchmal nachts gar nicht schlafen kann. Diese Sorgen machen einen krank. Ich hätte ja im Leben nicht damit gerechnet, dass da überhaupt nichts mehr kommt an Jobs.»

«Wo soll ich denn hin?»

Beim Sozialamt um Hilfe zu bitten, komme für sie nicht infrage. «Wenn ich zum Amt gehen würde, würden die ja sofort sagen, ich muss das Haus verkaufen. Aber wo soll ich denn hin? Ich kann ja schlecht mit dem Rolli unter die Brücke.»

Trotz allem gibt Köster die Hoffnung nicht auf. Sie sehnt sich nach einem Job: «Ich bin für alles offen. Hauptsache, es geht irgendwie weiter.» Klar ist aber: «Es müsste irgendetwas sein, was man von zu Hause oder in der Nähe machen kann.» Schliesslich ist sie körperlich noch immer stark beeinträchtigt.

Ausserdem habe Köster auch schon über einen Spendenaufruf nachgedacht. Sie fürchte sich aber vor negativen Reaktionen: «Ich traue mich nicht, die Hater schlafen natürlich auch nicht.»