Schauspielerin Gaby Köster steckt in finanziellen Schwierigkeiten. Ihre Kollegen aus der Sendung «7 Tage, 7 Köpfe» zögerten nicht, ihr auszuhelfen.

Darum gehts Gaby Köster ist seit 2008 gelähmt und erhält nach ihrem Schlaganfall monatlich 347 Euro Pflegegeld

Ihre Schulden wachsen, laut Köster müsste sie für Sozialhilfe ihr Haus verkaufen, was sie ablehnt

Jochen Busse veranlasste eine Überweisung von 1000 Euro, Kalle Pohl plant ein Engagement für Köster

Silja Anders Redaktorin People

2008 erlitt Gaby Köster (64) einen Schlaganfall, danach ging mit ihrer Schauspielkarriere praktisch nichts mehr. Sie ist nach wie vor einseitig gelähmt, sitzt im Rollstuhl und erhält monatlich 347 Euro Pflegegeld.

Über die Jahre wurden ihre Schulden immer grösser, sie sehnt sich nach einem Job. Wie die Schauspielerin sagt, würde das Sozialamt von ihr erwarten, dass sie ihr Haus verkaufe, wenn sie sich bei dem Amt meldete. Doch das möchte sie um jeden Preis vermeiden.

Kollegen unterstützen sie finanziell

Während das System sie im Stich zu lassen scheint, kann Köster aber offenbar auf alte Freunde zählen. Nachdem «7 Tage, 7 Köpfe»-Star Jochen Busse (85) von den Schwierigkeiten seiner Kollegin erfuhr, initiierte er umgehend eine Sofortüberweisung von 1000 Euro, wie «Bild» berichtet. «Damit sie nicht verhungert», gab er an. Ausserdem wolle er seine Kontakte in der Kulturszene nutzen, um Köster hier und da kleinere Auftritte oder Lesungen zu verschaffen.

Kalle Pohl (75), ebenfalls ein Kollege Kösters aus «7 Tage, 7 Köpfe», plant, der Komikerin ein kleineres Engagement in einem seiner Projekte zu vermitteln und ihr «dann monatlich eine kleine Summe» zu zahlen. Pohl möchte damit keine Spendenaktion starten, sondern Gaby Köster mit seinem Plan weitere Türen in der Branche öffnen.

Gaby Köster selbst sehnt sich nach einer Arbeit und erklärt, sie sei «für alles offen». Allerdings müsse dies in der Nähe oder von daheim aus machbar sein, denn körperlich ist sie immer noch stark beeinträchtigt. Sogar über einen Spendenaufruf habe sie schon nachgedacht, fürchtet sich aber vor negativen Reaktionen. «Ich traue mich nicht, die Hater schlafen natürlich auch nicht», gesteht Köster.