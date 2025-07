«Raumschiff Enterprise»-Star Tom Troupe stirbt mit 97 Jahren

Bühnen- und Leinwandstar Tom Troupe ist im Alter von 97 Jahren in seinem Zuhause in Beverly Hills verstorben. Der Schauspieler war in Dutzenden Produktionen zu sehen, darunter auch in «Raumschiff Enterprise» oder «Kobra, übernehmen Sie».

Hollywood trauert um einen echten Veteranen: Der Bühnen- und Leinwandstar Tom Troupe ist am Sonntag im Alter von 97 Jahren in seinem Zuhause in Beverly Hills verstorben. Wie ein Sprecher der Familie laut «Variety» mitteilte, starb der Schauspieler an natürlichen Ursachen – nur fünf Tage nach seinem 97. Geburtstag.

Sein Broadway-Debüt gab er 1957 in der Theaterproduktion des Tagebuchs der Anne Frank. Über Jahrzehnte hinweg verkörperte er verschiedenste Rollen in Film und Fernsehen. Besonders bekannt wurde er durch seine Auftritte in Kultreihen wie der ursprünglichen «Raumschiff Enterprise»-Reihe, der «Mission: Impossible»-Vorlage «Kobra, übernehmen Sie», der beliebten Krimiserie «Cagney & Lacey» oder auch in «Die Strassen von San Francisco» mit Michael Douglas (80). Auch in Filmen wie «My Private Idaho», «Der Fischer von Galiläa» oder «Stosstrupp Gold» an der Seite von Clint Eastwood war der vielseitige Darsteller zu sehen.

Als Schauspieler stand er 2019 das letzte Mal vor der Kamera, dies für den Kurzfilm «Time Out». Trotz seiner über 70 TV- und Filmauftritten blieb er auch der Bühne ein Leben lang treu. Mit seiner Frau, der Schauspielerin Carole Cook (1924-2023), stand er mehrfach auf der Bühne. Die beiden galten als eines der beständigsten Paare Hollywoods und arbeiteten regelmässig zusammen – sowohl auf der Bühne als auch vor der Kamera. 2002 erhielten die beiden den Theatre Ovation Award für ihr Lebenswerk – als erstes Ehepaar überhaupt.

Vom Theater-Newcomer zum TV-Star

Geboren am 15. Juli 1928 in Kansas City, Missouri, entdeckte Troupe bereits früh seine Leidenschaft für die Schauspielerei. 1948 zog es ihn nach New York, wo er dank eines Stipendiums der legendären deutschstämmigen Schauspielerin und Lehrerin Uta Hagen (1919-2004) am Herbert Berghof Studio studieren konnte.