Kommt bald neue Musik von Frank Ocean?

Fans spekulieren über neue Musik von Frank Ocean.

Darum gehts Kryptische Hinweise auf neues Album von Frank Ocean

Instagram-Account postet mysteriöse Ankündigung für nächste Woche

Oceans letztes Album «Blonde» erschien vor fast zehn Jahren, 2016

Fast zehn Jahre sind vergangen, seit Frank Ocean (37) mit «Blonde» eines der prägendsten Alben der 2010er Jahre veröffentlicht hat – seitdem herrscht musikalisch grösstenteils Funkstille. Doch nun kocht die Gerüchteküche wieder hoch: Eine Reihe kryptischer Hinweise auf der Strasse und im Netz lassen Fans weltweit auf das erste Album des Ausnahmekünstlers seit 2016 hoffen. Was steckt dahinter?

Am 15. Mai postete der Instagram-User @tedchildish ein Foto aus Tokio, auf dem zu sehen ist, wie jemand Poster mit dem schlichten Schriftzug «Frank» aufhängt. Auffällig: Die Plakate enthielten einen QR-Code, der auf ein bislang unbekanntes Instagram-Profil namens @franciswupperman weiterleitet. Der Username ist eine Anspielung auf den bürgerlichen Namen des US-Schauspielers Flip Wilson (1890–1949), der besonders für seine Rolle in «Der Zauberer von Oz» (1939) bekannt ist. Der Zusammenhang mit Frank Ocean ist allerdings unklar.

Am 22. Mai legte der Account dann nach: Der erste Post zeigt dreimal den Schriftzug «frank» auf verschiedenfarbigem Hintergrund. Dazu heisst es lediglich: «FRANK – a tale of three parts... begins next week.» Also: «Eine Geschichte in drei Teilen... beginnt nächste Woche.» Was auch immer das Narrativ sein soll – der Countdown scheint zu laufen. Aber: Steckt hinter dem Profil überhaupt Frank Ocean?

Während einige Fans bereits in Erwartung eines neuen Albums schwelgen, bleiben andere vorsichtig. Auf Reddit schreibt ein User nüchtern: «Da steht einfach nur ‹frank› – und irgendjemand hat sofort den Zusammenhang zu Frank Ocean hergestellt, als hätte er den Namen patentieren lassen.» Was aber für eine Verbindung des Accounts zu Frank Ocean spricht: @franciswupperman folgt genau einem Account: dem offiziellen von Frank Ocean, @blonded.

Immer wieder kryptische Hinweise

Es ist nicht das erste Mal, dass Fans auf eine vermeintlich kurz bevorstehende Rückkehr hoffen. Beim Coachella-Festival 2023 erklärte Ocean bei einem seltenen Live-Auftritt, dass es «nicht nicht ein neues Album» gebe – was viele als doppelbödige Ankündigung verstanden. Im November teilte er dann einen einminütigen Musik-Schnipsel bei Instagram – mehr kam bisher nicht.

2024 postete Ocean ein Bild aus dem Tonstudio, das ihn an der Gitarre zeigt. Anfang 2025 entdeckten Fans ein mysteriöses Billboard mit der Aufschrift «KIKI BOY 2025» nahe dem Coachella-Gelände, ohne weitere Informationen oder Logos. Ein dazugehöriger privater Instagram-Account wurde von Ocean selbst sowie befreundeten Künstlern wie SZA abonniert, was die Spekulationen weiter anheizte.

Auch eine mögliche Zusammenarbeit mit der spanischen Sängerin Rosalía wird heiss diskutiert. Beide teilen öffentlich Sympathie füreinander, 2020 nahmen sie gemeinsam den bisher unveröffentlichten Track «Changes» auf. Als Rosalía kürzlich ein Bild auf einem Sofa postete, das Fans als Teil von Oceans Einrichtung identifizierten – und Ocean es mit einem brennenden Herz-Emoji teilte – war das für viele der nächste versteckte Hinweis.

Frank oder Fake?

Ob «FRANK – a tale of three parts» tatsächlich der Auftakt zu Frank Oceans drittem Studioalbum ist oder ein weiteres Kapitel in der langen Geschichte kryptischer Fährten, bleibt vorerst unklar. Sicher ist: Kaum ein Künstler versteht es so gut wie Frank Ocean, mit minimalen Informationen maximale Resonanz zu erzeugen.

2012 veröffentlichte Frank Ocean sein Debütalbum «Channel Orange», vier Jahre später folgte mit «Blonde» seine zweite Platte. Seither veröffentlichte der Musiker einige Singles, unter anderem «Chanel» (2017), ein Cover von «Moon River» (2018) und zuletzt «Cayendo» (2020). Ab 2021 widmete er sich seinem Fashionprojekt «Homer». 2023 performte er beim Coachella Festival – seine erste Live-Performance seit 2017.

Auf jeden Fall können sich Fans auch auf ein filmisches Projekt des Künstlers freuen: Im Januar 2025 bestätigte Ocean, dass er als Regisseur an seinem ersten Film arbeitet.