Aufgrund eines «medizinischen Problems» hatte Billy Joel (76) schon im März Konzerte seiner Tour vorerst verschoben. Der «Piano Man» hat nun aus gesundheitlichen Gründen alle geplanten Konzerte abgesagt. Bei dem Sänger und Musiker wurde ein Normaldruckhydrozephalus diagnostiziert. Das hat sein Team unter anderem auf Instagram und auf Joels offizieller Homepage mitgeteilt. Da dieser häufig bei älteren Menschen auftritt, wird auch von Altershirndruck gesprochen.

«Billy Joel hat angekündigt, dass er alle geplanten Konzerte absagen wird, nachdem bei ihm kürzlich ein Normaldruckhydrozephalus (NPH) diagnostiziert wurde», heisst es in dem Statement. Durch seine jüngsten Auftritte habe sich sein Zustand verschlimmert, Joel leide unter Hör-, Seh- und Gleichgewichtsproblemen. Auf Anweisung seines Arztes mache der 76-Jährige eine spezielle Physiotherapie. Ihm sei geraten worden, während seiner Genesung nicht aufzutreten.

Joel erhalte demzufolge eine hervorragende Behandlung und wolle sich entsprechend auf seine Genesung konzentrieren. Er sei für die Unterstützung der Fans dankbar und er freue sich «auf den Tag, an dem er wieder auf der Bühne stehen kann». Billy Joel wird mit den Worten zitiert: «Es tut mir aufrichtig leid, dass ich unser Publikum enttäuschen muss, und ich danke Ihnen für Ihr Verständnis.»

Schon im März traten medizinische Probleme auf

«Die aktuelle Tournee wird um vier Monate verschoben, damit er sich von einer kürzlich erfolgten Operation erholen und sich unter Aufsicht seiner Ärzte einer Physiotherapie unterziehen kann», hiess es bereits in einem Statement im März. Um welches «medizinische Problem» es sich genau handelte, war damals noch nicht mitgeteilt worden. «Ich bedauere die Verschiebung der Shows, aber meine Gesundheit muss an erster Stelle stehen. Ich freue mich darauf, wieder auf der Bühne zu stehen und die Freude an der Live-Musik mit unseren fantastischen Fans zu teilen. Vielen Dank für Ihr Verständnis», liess Joel ausrichten.