Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft H. P. Baxxter teilt seltenes Foto mit Ehefrau Sara zum Hochzeitstag

Paar heiratete 2024 auf Sylt, trotz 37 Jahren Altersunterschied

Scooter plant zwei Stadion-Konzerte 2027 mit 50'000 Fans pro Show

Saskia Schär Redaktorin People

Ein gemeinsames Foto von H. P. Baxxter (62) und seiner Ehefrau Sara (25) ist eine Seltenheit. Am Montag machte der Scooter-Frontmann jedoch eine Ausnahme: Auf seinem Instagram-Account veröffentlichte er ein Pärchenbild. Anlass ist der zweite Hochzeitstag des Paares. «Neulich in der Sansibar», schrieb der Musiker zu der Aufnahme und bezog sich damit auf das bekannte Restaurant auf Sylt.

Auf dem Bild posiert der Musiker Arm in Arm mit seiner Frau, beide in eleganter Garderobe: Baxxter in dunklem Anzug mit weissem Hemd, schwarzer Fliege und weissem Einstecktuch, seine Ehefrau in einem schwarzen Spitzenkleid. Tour-DJ Picco bekundete dazu: «Tolles Foto - Mega Outfit». Schauspielerin Mirja du Mont (50) schickte zwei rote Herzen. Dennoch bleiben auch dieses Mal die Kommentare in Bezug auf den Altersunterschied von 37 Jahren nicht aus: «Hübsche Tochter hat er», «Stolzer Papa» oder «Ist das der Wendler?» sind zu lesen. Mit Letzterem ist Schlagersänger Michael Wendler (53) gemeint, der mit seiner Laura (25) eine ebenfalls deutlich jüngere Frau an seiner Seite hat.

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Verlobung in Schottland, Hochzeit auf Sylt

Im Mai 2023 hatte H. P. Baxxter die Beziehung öffentlich gemacht. Trotz des Altersunterschieds habe es «gleich richtig gefunkt», schwärmte der Sänger. Im Urlaub in den schottischen Highlands hielt er dann um die Hand seiner Partnerin an. Die Trauung fand schliesslich im Juni 2024 auf Sylt statt. Dort heiraten sie erst standesamtlich, einen Tag später folgte auch die kirchliche Trauung in der St.-Severin-Kirche in Keitum.

Für Baxxter ist es die dritte Eheschliessung. «Dreimal ist Ostfriesenrecht. Ich bin aus Ostfriesland», scherzte er vor der Hochzeit gegenüber «Bild», betonte aber zugleich: «Das ist jetzt meine dritte und letzte.»

Zwei Stadion-Shows im Sommer 2027

Erst Ende Mai hatten sich Baxxter und seine Band mit Neuigkeiten gemeldet: Scooter kündigten über ihre sozialen Kanäle an, im Sommer 2027 mit gleich zwei Stadion-Shows auf Tour zu gehen. Mit dem Tourprojekt «Rave from Outer Space» wollen die Hamburger Techno-Legenden nach eigener Aussage ein «gigantisches» Erlebnis schaffen – und das gleich zweimal. Geplant sind ein Auftritt am 19. Juni 2027 im Kölner RheinEnergie-Stadion sowie ein weiteres Konzert am 26. Juni 2027 im Dresdner Rudolf-Harbig-Stadion.