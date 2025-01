1/6 Iggy Azalea wurde mit ihrem Song «Fancy» im Jahr 2014 berühmt. Mit richtigem Namen heisst sie Amethyst Amelia Kelly. Foto: Getty Images

Als Iggy Azalea (34) und Playboi Carti (29) 2018 ihre Beziehung öffentlich machten, schien es ein perfect Match zu sein: Die Rapperin, die mit «Fancy» im Jahr 2014 einen Mega-Hit landete, und der damals aufstrebende amerikanische Rapper, der sich mit dem Album «Die Lit» (2018) in der Szene etabliert hat. Zwei Jahre später erblickte ihr Sohn Onyx (4) das Licht der Welt. Kurz darauf kam es zur Trennung.

Seither ist die gebürtige Australierin nach eigenen Angaben alleinerziehend. In einem Stream mit dem US-amerikanischen Webcam-Model Amouranth (31) sprach sie kürzlich über ihre Familiensituation und offenbarte: Sie und ihr Sohn haben vom Kindsvater seit über sechs Monaten nichts mehr gehört.

Fans des Rappers sind enttäuscht

«Ich spreche nicht mit ihm, meine Liebe. Wir haben seit über sechs Monaten nichts mehr von diesem Mann gehört. Wir wissen nicht, wo er ist. Wir haben keine Ahnung und haben keinen Kontakt zu ihm. Wo auch immer er ist: Wir wissen es nicht und es ist uns auch egal», antwortet Iggy Azalea auf die Aufforderung, dem Rapper zu sagen, er solle sein lange angekündigtes Album herausbringen.

Dass sich Playboi Carti, mit bürgerlichem Namen Jordan Terrell Carter, nicht um ihren gemeinsamen Sohn kümmert, enttäuscht seine Fans. Ihren Unmut äussern sie bei Instagram: «Geh und erziehe dein Kind, du unzuverlässiger Vater!», kommentiert ein Nutzer. Andere schreiben vermehrt Dinge wie: «Bro, schau nach deinem Sohn, es ist schon sechs Monate her» und «Du bist als Vater gescheitert». Aus der Kommentarspalte liest sich eine klare Meinung heraus: «Dass du keine Zeit mit deinem Sohn verbringst, ist echt mies.»

Auch bei der Geburt war er nicht dabei

Bei ihrer Vorgeschichte dürfte Playboi Cartis Abwesenheit nicht überraschen. In einem Tweet enthüllte Azalea vor vier Jahren: «Dieser Mann war in Philadelphia und zockte an der Playstation an dem Tag, an dem mein Sohn geboren wurde – und das, obwohl es ein geplanter Kaiserschnitt war.» Ausserdem hätte er sich geweigert, Onyx seinen Nachnamen zu geben. Inzwischen soll der Rapper auch eine kleine Tochter haben, allerdings hält er diese Beziehung aus der Öffentlichkeit heraus.