Dieses Wochenende soll es so weit sein: Der Social-Media-Plattform Tiktok könnte in den USA am 19. Januar für immer den Stecker gezogen werden. Dies verkündete Präsident Joe Biden (82) im Frühjahr letzten Jahres. Der Grund: Er befürchtet chinesische Spionage durch die App und will die rund 170 Millionen amerikanischen Nutzer und Nutzerinnen schützen. Der einzige Ausweg wäre, wenn jemand – wenn möglich amerikanische Investoren – die Plattform aufkaufen würde.

Genau das könnte nun geschehen: Niemand Geringeres als Star-Youtuber MrBeast (26) hat sich in den Kampf um die Rettung von TikTok eingeschaltet. Per Instagram-Video verkündete Jimmy Donaldson, wie der erfolgreichste Youtuber der Welt bürgerlich heisst, am Mittwoch, dem 15. Januar: «Tiktok, wir meinen es ernst.» Im Video ist er mit einem weiteren Mann zu sehen – offenbar sein Anwalt. Er fährt fort: «Wir haben ein Angebot für Sie bereit – wir wollen die Plattform kaufen. Amerika verdient Tiktok. Geben Sie mir einen Platz am Tisch, lassen Sie mich diese Plattform retten.»

Schon am Sonntagabend witzelte MrBeast auf X: «Na gut, ich kaufe TikTok, damit es nicht verboten wird.» Der Witz wurde offenbar schnell zur Realität, denn nur wenige Stunden danach offenbarte er: «Unironisch: Seit ich das getwittert habe, haben sich so viele Milliardäre bei mir gemeldet. Mal sehen, ob wir das durchziehen können.»

Kampf der Titanen: Youtuber gegen Tesla-Gründer

Ob MrBeast die App tatsächlich kaufen wird, bleibt abzuwarten. Der YouTuber ist für kontroverse Aussagen bekannt. Jedoch führe er laut Insidern gegenüber «TMZ» tatsächlich Gespräche mit «mehreren Parteien». Es könnte auch sein, dass er die Plattform nicht alleine führt, sondern als Minderheitseigentümer in das Unternehmen einsteigt.

Er ist jedoch nicht der einzige Interessent. Parallel zu seinem Video kursieren Gerüchte über geheime Gespräche über einen möglichen Verkauf zwischen China und Tesla-Gründer Elon Musk (53). Erfahrung hat Musk allemal: Im Oktober 2022 kaufte er X (ehemalig Twitter) für rund 44 Milliarden US-Dollar (rund 40,1 Milliarden Franken) und könnte somit mit dem Erwerb von Tiktok einen noch grösseren Einfluss in den Bereichen der sozialen Medien, künstlichen Intelligenz und dem globalen Handel erhalten.

Musk ist reicher

Der umstrittene Multimilliardär verfügt auf jeden Fall mit seinen 450 Milliarden US-Dollar (knapp 410,3 Milliarden Franken) über deutlich mehr finanzielle Mittel als MrBeast, dessen Vermögen auf zwischen 700 Millionen und einer Milliarde US-Dollar (657,5 Mio. bis knapp 1 Milliarde Franken) geschätzt wird. Tiktok soll momentan rund 100 Milliarden US-Dollar (91,1 Milliarden Franken) wert sein.