1/6 Zum 35. Jubiläum der King's Foundation begrüsste König Charles III. Penny Lancaster und Sir Rod Stewart. Foto: AFP

Auf einen Blick Rod Stewart wird Botschafter der King's Foundation von König Charles III

Stewart und Frau setzen sich für Handwerk, Nachhaltigkeit und Landwirtschaft ein

2007 wurde Stewart zum Ritter geschlagen und erhielt Titel «Sir Roderick»

SpotOn Die People-Agentur

Gerade erst ist der britische Kultmusiker 80 Jahre alt geworden. Nun hat Rod Stewart auch einen neuen Job: Er wird sich offiziell für die Stiftung von König Charles III. (76) einsetzen. Wie die King's Foundation bekannt gegeben hat, wurden Stewart und Ehefrau Penny Lancaster (53) während der Feierlichkeiten am Mittwoch zum 35. Jahrestag der Wohltätigkeitsorganisation in Dumfries House als Botschafter verkündet. Zum Termin erschien er lässig gekleidet in einem weissen Wollpullover und einer beigen Jacke mit Teddyfütterung – seine Frau hatte sich farblich auf ihn abgestimmt.

Mit seiner ehrenamtlichen Tätigkeit für die Stiftung setzt sich der Rockmusiker in Zukunft unter anderem für Handwerk, Nachhaltigkeit und Landwirtschaft ein. Nach der Ankündigung sagte Rod Stewart: «Wir freuen uns sehr, als Botschafter der King's Foundation an Bord zu kommen und freuen uns darauf, diese lohnende Sache zu unterstützen, insbesondere während eines so wichtigen Jahres für die Wohltätigkeitsorganisation.»

Penny Lancaster ergänzte: «Als freiwillige Sonderbeauftragte ist mir der Ansatz der Stiftung zum Aufbau von Gemeinschaften – und wie der Zugang zu Grünflächen dazu beitragen kann, bessere, gesündere Orte zu schaffen – besonders wichtig. Es ist mir eine Ehre, mit der Stiftung zusammenzuarbeiten, und ich kann es kaum erwarten, mehr von den inspirierenden Menschen zu treffen, die sowohl mit der Organisation lernen als auch für sie arbeiten.»

«Wir freuen uns sehr, dass sie sich unserer Mission anschliessen»

Zu ihren Aufgaben gehöre der Mitteilung zufolge auch, sich mit Mitarbeitern des Health and Wellbeing Centre zu treffen, um mehr über die Bandbreite der Perimenopause-Programme und Selbsthilfegruppen zu erfahren.

Der britische Monarch hat sich offiziell nicht zu Wort gemeldet, dafür Kristina Murrin CBE, Geschäftsführerin der King's Foundation: «Sir Rod und Lady Penny sind seit langem Freunde und Unterstützer der King's Foundation. Wir freuen uns sehr, dass sie sich offiziell unserer Mission anschliessen, nachhaltige Gemeinschaften aufzubauen und Leben auf der ganzen Welt zu verändern.»

2007 wurde der Musiker zu «Sir Roderick» zum Ritter geschlagen und in den Adelsstand gehoben als Dank für seine Verdienste über Jahrzehnte.