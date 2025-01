Nach 11 Jahren Pause feiert Hollywood-Star Cameron Diaz ihr Comeback! In der Netflix-Action-Komödie «Back in Action» spielt sie eine Ex-CIA-Agentin. Der Film ist ab dem 17. Januar zu sehen.

Patricia Broder Redaktorin People

Rückkehr nach über einem Jahrzehnt: Hollywoodstar Cameron Diaz (52) ist wieder da! Rund 11 Jahre nachdem sich die US-Schauspielerin von der Leinwand zurückgezogen hatte, feiert sie mit der Action-Komödie «Back in Action», die ab dem 17. Januar auf Netflix abrufbar ist, ihr grosses Comeback.

An der Seite von Jamie Foxx (57), mit dem sie bereits in «Annie» (2014) zusammengearbeitet hatte, schlüpft Diaz in die Rolle einer ehemaligen CIA-Agentin, die gemeinsam mit ihrem Mann ein ruhiges Familienleben führt. Doch als ihre Vergangenheit sie einholt, muss sie wieder zur Waffe greifen. «Ich hätte mir keinen besseren Partner als Jamie Foxx für diesen Film wünschen können, sowohl hinter den Kulissen als auch vor der Kamera», schwärmte die 52-Jährige kürzlich in einem Interview.

Rückzug nach Erfolgsjahren wegen Familie

Mit Hit-Filmen wie «Die Maske» (1994) oder «Verrückt nach Mary» (1998) etablierte sich Cameron Diaz in den späten 1990er-Jahren als einer der grössten weiblichen Hollywoodstars. Zu ihren Markenzeichen gehörten neben ihrem Lachen auch der unkomplizierte Charme des kalifornischen Surfer-Girls. Nach erfolgreichen Blockbustern wie «3 Engel für Charlie» (2000) und der Action-Komödie «Knight and Day» (2010) drehte Diaz 2014 ihren bis dato letzten Film. 2018 gab Diaz offiziell ihren Rückzug als Schauspielerin bekannt. Sie wolle sich fortan auf ihre Familie konzentrieren, erklärte sie damals. Seit 2015 ist Cameron Diaz mit Benji Madden (45), Gitarrist der Band Good Charlotte verheiratet. Das Paar hat die gemeinsamen Kinder Tochter Raddix (5) und Sohn Cardinal (10 Monate).

Ihr Mann sei es denn auch gewesen, der sie dazu ermutigt habe, auf die Leinwand zurückzukehren, erklärte Diaz kürzlich dem «People»-Magazin: «Er sagte einfach: ‹Du hast uns unterstützt und die Familie aufgebaut. Es ist an der Zeit, dass wir dich unterstützen und dein Ding machen lassen.›» Jamie Foxx habe ihr mit «Back in Action» schliesslich ein «unwiderstehliches Angebot» gemacht, das sie zurück vor die Kamera gelockt habe. «Er sagte: ‹Komm mit mir.› Und ich sagte: ‹Okay, lass es uns tun.›»

Das Comeback von Cameron Diaz ist auch ein Zeichen dafür, wie sich die Zeiten in Hollywood langsam verändern. In einer Branche, die jahrzehntelang Frauen ab einem gewissen Alter kaum noch Rollen angeboten hatte, beweisen Cameron Diaz und Schauspielkolleginnen wie Demi Moore (62), oder Pamela Anderson (57), dass sie auch in ihren 50ern und 60ern noch lange nicht am Ende ihrer Karriere angelangt sind.

«Back in Action» mit Cameron Diaz ist ab dem 17. Januar 2025 bei Netflix abrufbar.