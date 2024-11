Bald auf Netflix Trailer zu Cameron Diaz' neuem Film «Back in Action»

Nach einer Schauspielpause von über zehn Jahren kehrt Cameron Diaz im Januar mit einer Blockbuster-Actionkomödie auf die Bildschirme zurück. Auf Netflix startet der Agentenfilm «Back in Action», in dem Diaz an der Seite von Jamie Foxx zu sehen ist.