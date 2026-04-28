Ed Sheeran trennt sich von seiner ikonischen Mähne

Kaum ein Markenzeichen war so unverwechselbar wie seine rote Mähne. Damit ist jetzt Schluss: Ed Sheeran überrascht Fans mit einem Buzzcut und sorgt im Netz für emotionale Reaktionen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Ed Sheeran überrascht mit raspelkurzem Haarschnitt und kündigt Neuanfang an

Fans gespalten: Einige schockiert, andere hoffen auf Rückkehr der Haare

Mit 35 Jahren plant Sheeran neue Musik, Auftritte und Projekte

Fynn Müller People-Redaktor

Popstar Ed Sheeran (35) sorgt mit einem radikalen Look für Aufsehen: Der britische Singer-Songwriter hat sich von seinen wuscheligen, roten Haaren verabschiedet und trägt nun einen raspelkurzen Schnitt. Auf Instagram erklärt Sheeran, der neue Look stehe für einen «frischen Start». In seinem Leben gebe es derzeit viele Veränderungen und neue Projekte. Der Haarschnitt sei ein sichtbares Zeichen dafür.

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Während der Sänger selbst entspannt bleibt, gehen die Meinungen seiner Fans weit auseinander. Viele zeigen sich geschockt über die drastische Veränderung. «Nicht die wunderschönen Haare», klagt ein Fan. Ein anderer schreibt hoffnungsvoll: «Lass die Haare wieder wachsen, Ginger-König.» Ein weiterer Nutzer sagt: «Neeein, ich weine, aber es ist deine Entscheidung.» Auch der Humor kommt nicht zu kurz: «Kein Vo5-Wachs mehr für diese roten Haare», witzelt ein User.

Neue Musik kommt

Neben dem neuen Look gab Sheeran auch Einblicke in sein Leben: neue Musik, kommende Auftritte und persönliche Erlebnisse der letzten Wochen. Der Haarschnitt ist für ihn dabei nur ein kleiner Teil eines grösseren Wandels.

Ob der Buzzcut nur vorübergehend ist? «Ich liebe es und überlege, es so zu behalten», schreibt Ed Sheeran zum Bild. Offenbar müssen sich die Fans also an den neuen Look des Sängers gewöhnen.