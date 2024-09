Kurz zusammengefasst Eve Hewson erobert Hollywood mit Talent und Zielstrebigkeit

Ihr Vater ist U2-Rockstar Bono

Hauptrolle in Netflix-Serie «Ein neuer Sommer» neben Nicole Kidman Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Flavia Schlittler Royal- und People-Expertin

Bei wem macht es Klick, wenn der Name Paul David Hewson (64) fällt? Wohl bei weit weniger, als wenn über Bono (64) gesprochen wird. Er ist U2-Rockstar, Christ und Aktivist im unermüdlichen Kampf gegen Armut. Der irische «Sunday, Bloody Sunday»-Sänger ist Vater von zwei Söhnen und zwei Töchtern.

Seine zweitälteste Eve Hewson (33) reiste schon als Kind mit ihrem berühmten Vater, dessen Vermögen letztes Jahr auf rund 700 Millionen US-Dollar geschätzt wurde, im Privatjet um die Welt. Doch ihre Leidenschaft und ihr eigenes Rampenlicht fand sie nicht hinter dem Mikrofon. Sondern vor der Kamera und das mit Erfolg.

Ihr Vater Bono gibt Karrieretipps

Als Hewson im Alter von 15 Jahren ihrem Vater sagte, sie wolle Schauspielerin werden, sei er davon nicht begeistert gewesen, wie sie in einem TV-Interview sagte. Doch er habe ihr die Chance gegeben, sich bei genau einer Schauspielschule zu bewerben. Die 1.55 Meter grosse Hewson wurde angenommen.

Eve Hawson erobert sich als Schauspielerin immer mehr einen Platz in der ersten Hollywood-Liga. Foto: Getty Images for IMDb 1/10

Seit ihren Erfolgen der letzten Jahre in der Apple-TV-Serie «Bad Sisters», im Film «Flora & Son» von 2023, bei dem sie auch singt und in Steven Spielbergs (77) «Bridge of Spies», sei Bono ein riesiger Fan, der ihr unermüdlich Karrieretipps gebe. «Er sagt mir ständig, was ich zu tun habe, wen ich unbedingt anrufen soll», erzählte sie gegenüber der TV-Sendung «Today». Sie denke dann nur: «Oh mein Gott, beruhige dich.»

Eve Hewson hat keine Beziehung

Eve Hewson erobert sich immer mehr einen Platz in der ersten Liga Hollywoods. Seit dem 5. September zeigt der Streamingdienst Netflix das Familiendrama «Ein neuer Sommer». Oscar-Preisträgerin Nicole Kidman (57) spielt die Matriarchin, Liev Schreiber (56) ihr kiffender Ehemann. Eve Hewson eine junge Frau aus verhältnismässig armen Verhältnissen, die den Sohn heiraten will. Doch eine Leiche macht ihr ein Strich durch die Rechnung.

In der Schweiz rangiert die Miniserie, die seit dem 5. September gestreamt werden kann, auf Platz 2, in Deutschland liegt sie auf Platz 1. Für den nächsten noch unbekannten Spielbergfilm hat sie eben die Bestätigung für die Hauptrolle erhalten. Was Kritik laut werden liess, sie würde von dem Promibonus ihres Vaters profitieren. Eve Hewson kontert dies mit Talent und Zielstrebigkeit. Vom elterlichen Luxusdomizil in Killiney, dem Reichenvorort der irischen Stadt Dublin hat sie sich verabschiedet und sich kürzlich im 8000 Kilometer entfernten Los Angeles ein Haus gekauft.

«Mein Leben besteht derzeit aus meiner Arbeit und ich habe keine Freunde und keine Beziehung», sagt sie gegenüber der «Bild». Sie habe an jedem Filmset Kollegen und Freundinnen.