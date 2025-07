1/5 Die Welt trauert um Wrestling-Legende Hulk Hogan. Foto: AFP

Darum gehts Hulk Hogan verstorben: Streit um Millionen-Erbe zeichnet sich ab

Ehefrau könnte 30 Prozent erben, Spannungen mit Kindern erwartet

Hogans Vermögen: 15 bis 24 Millionen Franken nach Sextape-Entschädigung

Lucien Esseiva Teamlead People-Desk

Die Todesnachricht von Hulk Hogan (†71) erschütterte die Welt und nicht nur Wrestling-Fans trauern um die Legende mit dem blondierten Schnauzbart. Hogan ist am 24. Juli 2025 in seinem Haus in Clearwater, Florida an einem Herzstillstand verstorben. Er hinterlässt seine Ehefrau, eine Tochter und einen Sohn. Mit dem Verlust eines geliebten Menschen kommt unvermeidlich auch die Diskussion um die Hinterlassenschaften des Verstorbenen. Im Fall von Hulk Hogan sprechen wir von einem Vermögen von 15 bis 24 Millionen Franken. Um das viele Geld zeichnet sich jetzt schon ein Streit ab.

Für Unmut könnte sorgen, dass Hulk Hogans dritte Frau Sky Daily (46) rund 30 Prozent des Geldes erben könnte – obwohl sie erst seit September 2023 mit dem US-Star verheiratet war. Die Länge der Ehe hat jedoch keinen Einfluss auf den Anteil des Erbes, laut den Gesetzen des Bundesstaates Florida stehen der Witwe rund ein Drittel des Vermögens zu – ob sie mit Hulk Hogan einen Ehevertrag abgeschlossen hat oder nicht. Wie das Magazin «Ok!» berichtet, könnte das nun zu Spannungen mit den anderen Hinterbliebenen führen. Vor allem Tochter Brooke Hogan (37) und Sohn Nick Hogan (35) könnten Anspruch auf den Anteil erheben.

Experten gehen davon aus, dass sich der verstorbene WWE-Star vor seinem Ableben um die Nachlassregelung gekümmert hat – er soll einen Treuhandfonds gegründet haben, wird spekuliert. Damit würde zwar das Vermögen vor Gläubigern geschützt und die Wahrscheinlichkeit reduziert, dass der gesamte Nachlass gerichtlich geregelt werden muss – die hinterbliebene Ehefrau wird damit aber nicht vom Erbe ausgeschlossen.

Durch Scheidung ruiniert – durch ein Sextape wieder steinreich

Hulk Hogan hat zu seinen besten Zeiten als Wrestler fantastisch verdient. Gut zehn Millionen Franken habe sein Jahresgehalt in den 80er- und 90er-Jahren betragen, das Geld sprudelte vor allem wegen grossen Showkämpfen, TV-Auftritten und Merchandise. 2009 verlor er jedoch 70 Prozent seines Vermögens. Grund dafür war die Scheidung seiner zweiten Ehefrau Linda Hogan (65), die auch die Mutter seiner zwei Kinder ist. Nur etwas mehr als zwei Millionen Franken blieben damals übrig und der «Hulkster» gab danach offen zu, dass ihn die Trennung beinahe ruinierte.

Ein unschöner Vorfall sorgte dafür, dass sich das Konto wieder füllte. 2012 hatte Hulk Hogan Sex mit der Frau seines besten Freundes Bubba the Love Sponge (59) und wurde heimlich dabei gefilmt. Der Promi-Blog «Gawker» verbreitete das Sextape im Internet und wurde vom Wrestler verklagt. 140 Millionen Dollar Schadenersatz forderte er – schlussendlich einigte man sich auf eine Zahlung von 31 Millionen Dollar. Hulk Hogan war finanziell wieder saniert.

Wer von den Hogan-Millionen profitieren wird, ist noch unklar. Bislang wurde kein Testament der Wrestling-Legende veröffentlicht.