Ehefrau Sky Daily trauert um verstorbenen Hulk Hogan

«Ich war nicht bereit dafür... und mein Herz liegt in Scherben», schreibt Sky Daily nach dem Tod ihres Ehemanns Hulk Hogan auf Instagram. Die Wrestling-Legende starb mit 71 Jahren nach gesundheitlichen Problemen in seinem Haus in Florida.

1/5 Mit diesem Bild nimmt Sky Daily Hogan auf Instagram Abschied von ihrem Ehemann Hulk Hogan. Foto: Instagram / mrs.sky.hogan

Darum gehts Hulk Hogan verstorben, Ehefrau Sky Daily trauert in emotionalem Instagram-Post

Hogan starb unerwartet trotz kürzlich berichteter guter Gesundheit

Wrestling-Legende wurde 71 Jahre alt, war dreimal verheiratet Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

«Ich war nicht bereit dafür... und mein Herz liegt in Scherben» - mit diesen bewegenden Worten trauert Sky Daily auf Instagram um ihren verstorbenen Ehemann Hulk Hogan. Die Wrestling-Legende starb am Donnerstag im Alter von 71 Jahren. In einem emotionalen Tribut enthüllte seine dritte Ehefrau erstmals Details über die letzten schweren Monate.

«Er hatte in letzter Zeit mit einigen gesundheitlichen Problemen zu kämpfen, aber ich glaubte wirklich, dass wir sie überwinden würden», schrieb die 49-Jährige am Freitag. «Ich hatte so viel Vertrauen in seine Stärke. Ich dachte, wir hätten noch mehr Zeit.»

Der Wrestling-Superstar, dessen bürgerlicher Name Terry Bollea lautete, starb am Donnerstag, den 24. Juli, in seinem Haus in Clearwater, Florida. Wie örtliche Behörden mitteilten, gingen am Morgen um 9:51 Uhr (Ortszeit) Notrufe wegen eines Herzstillstands ein.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Besonders tragisch: Noch am Dienstag hatte sein langjähriger Freund und Manager Jimmy Hart in den sozialen Medien geschrieben, Hogans Gesundheitszustand sei «phänomenal» gewesen. Die Nachricht vom plötzlichen Tod kam daher völlig unerwartet.

«Für die Welt war er eine Legende»

In ihrem emotionalen Tribut beschrieb Sky Daily den Verlust als «plötzlich und unmöglich zu verarbeiten». Gleichzeitig gewährte sie einen intimen Einblick in die Beziehung mit ihrem Ehemann: «Für die Welt war er eine Legende... aber für mich war er mein Terry. Der Mann, den ich liebte. Mein Partner. Mein Herz.»

Auch von Hogans Hingabe zu seinen Fans berichtete sie: «Er liebte seine Fans so sehr und trotz seiner wachsenden körperlichen Beschwerden tat er alles, um für sie da zu sein, Autogramme zu geben, Fotos zu machen und sich mit den Menschen zu verbinden, die ihn durch alles hindurch unterstützt haben.»

Die Liebesgeschichte zwischen Sky Daily und Hulk Hogan begann im Februar 2022, als die Yoga-Lehrerin und dreifache Mutter bei einem Konzert von Bret Michaels an Hogans Seite gesichtet wurde. Ihre Beziehung entwickelte sich schnell: Im Juli 2023 verlobten sie sich, nur zwei Monate später heirateten sie in einer intimen Zeremonie in Florida.

«Mein neues Leben beginnt jetzt!», hatte Hogan damals begeistert auf Instagram geschrieben und Videoclips der Hochzeit geteilt. Die Ehe sollte nur knapp zwei Jahre dauern.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Drei Ehen, zwei Kinder

Hogan war insgesamt dreimal verheiratet gewesen. Von 1983 bis 2009 war er mit Linda Hogan verheiratet, mit der er zwei Kinder hat: Tochter Brooke (geboren 1988) und Sohn Nick (geboren 1990). Seine zweite Ehe mit Jennifer McDaniel dauerte von 2010 bis 2021.

In ihrem Abschiedstribut fand Sky Daily auch tröstende Worte für sich und die Hinterbliebenen: «Er war ein gläubiger Christ, und ich finde Trost in dem Wissen, dass seine Seele in Frieden ist und er zu Hause willkommen geheissen wurde. Bitte behaltet seine Familie und alle, die ihn geliebt haben, in euren Gebeten, während wir versuchen, diese neue Realität zu bewältigen.»

Weltweite Anteilnahme

Die Anteilnahme um den Tod des Wrestlers ist weltweit gross. In den Kommentaren unter Sky Daily Hogans Beitrag meldete sich gar einer der Polizisten zu Wort, der nach dem Notruf wegen eines Herzstillstandes zu der Villa in Florida gerufen wurde. «Als Kind der Generation X war Hulk für mich und meine Freunde eine Ikone, und es war toll, ihn letztes Jahr kennenlernen zu dürfen. Möge Ihnen auf Ihrem Weg durch diese Zeit Frieden zuteilwerden. Denken Sie immer daran, dass Ihr Mann das Leben so vieler Menschen berührt hat und immer als Legende in Erinnerung bleiben wird.»

Nebst zahlreichen Fans nahmen auch Wegbegleiter von Hulk Hogan in den Sozialen Medien Abschied von ihm. Darunter Präsident Donald Trump (79), sein Sohn Donald Trump Jr. (47), Moderator Piers Morgan (60) oder auch der Wrestler und Schauspieler John Cena (48).