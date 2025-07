1/5 Wrestling-Legende Hulk Hogan ist im Alter von 71 Jahren verstorben. Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts Wrestling-Legende Hulk Hogan stirbt mit 71 Jahren an Herzinfarkt

Hogan begann als Baseballspieler, wurde später zum bekanntesten Wrestler der Welt

Er gewann insgesamt zwölf Mal den Weltmeistertitel, davon sechs in der WWE Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Julian Sigrist Redaktor Sport

Die Wrestling-Welt trauert um Legende Hulk Hogan. Der US-Amerikaner verstarb am Donnerstag im Alter von 71 Jahren an den Folgen eines Herzinfarkts. «Als eine der bekanntesten Figuren der Popkultur verhalf Hogan der WWE in den 1980er-Jahren zu weltweiter Bekanntheit», so der Wrestling-Verband WWE in einem Statement auf X.

Anfänge im Wrestling

Zunächst übte der 1953 als Terrence Gene Bollea geborene Hogan aber einen anderen Sport aus. Bevor er zum bekanntesten Wrestler der Welt wurde, war er als Baseballspieler in Amateurvereinen unterwegs gewesen. Mit 24 wurde er von Jack und Jerry Brisco, einem der besten Tag-Teams zur damaligen Zeit, entdeckt. Diese überredeten ihn, aufgrund seiner Statur mit dem Wrestling anzufangen.

Ende der 70er-Jahre gewann Hogan in weniger bekannten Föderationen wie der National Wrestling Alliance (NWA) seine ersten Titel. Sein Debüt in der World Wrestling Federation (WWF, heute WWE) gab er 1979. Dort kämpfte er für zwei Jahre, ehe er aufgrund eines Vertragsbruchs entlassen wurde – ohne Absprache mit der WWF nahm er eine Rolle in Sylvester Stallones (79) Film «Rocky III – Das Auge des Tigers an».

Erste Weltmeistertitel

Als die WWF 1983 mit Vince McMahon (79) einen neuen Besitzer erhielt, kehrte Hogan zurück. Im Januar 1984 gewann er zum ersten Mal den prestigeträchtigen World-Heavyweight-Champion-Titel. In den folgenden zehn Jahren konnte er diesen Titel zwei weitere Male gewinnen und entwickelte sich zum wohl berühmtesten Wrestler der Welt.

Nachdem Hogan einige Jahre bei anderen Verbänden unter Vertrag war, kehrte er nach der Jahrtausendwende zur WWE zurück, verliess sie aber ein Jahr später wieder. Seine dritte Rückkehr hatte er 2005, auch diesmal blieb er allerdings nicht lange. Seinen letzten Kampf in der WWE absolvierte Hogan im August 2006 beim SummerSlam.

Sein letztes offizielles Wrestling-Match überhaupt absolvierte Hogan im Januar 2012 – auch wenn er während des Tag-Team-Kampfs nie in den Ring stieg.

Mitglied der Hall of Fame

Insgesamt gewann der US-Amerikaner in seiner Karriere zwölf Mal den Weltmeistertitel – sechs Mal davon in der WWE. 2005 wurde er ausserdem in die «WWE Hall of Fame» aufgenommen. 2015 wurde er wegen eines Eklats wieder entfernt – Hogan hatte sich rassistisch über einen afroamerikanischen Freund seiner Tochter geäussert. Aufgrund seiner zahlreichen öffentlichen Entschuldigungen und ehrenamtlichen Tätigkeiten wurde er 2018 erneut in die Hall of Fame aufgenommen.