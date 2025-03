Die Tiktok-Community trauert um Joshua Blackledge. Auf der Social-Media-Plattform unterhielt er über eine Million Follower und nahm Kurs auf eine erfolgreiche Karriere als Influencer. Am 18. März ist der Teenager in seinem Zuhause in North Carolina gestorben.

1/5 Grosse Trauer in der Tiktok-Community: Joshua Blackledge ist im Alter von 16 Jahren gestorben. Foto: Tiktok / @f30joshh

Darum gehts Tiktok-Star Joshua Blackledge ist mit 16 Jahren verstorben

Seine Freundin Emmie Gillikin teilt emotionalen Beitrag auf Social Media

Der Tod von Joshua Blackledge (†16) erschüttert zurzeit die Tiktok-Community. Wie «Daily Mail» berichtet, starb der Influencer am 18. März in seinem Zuhause in Newport, North Carolina. Die genaue Todesursache ist bisher nicht bekannt.

Blackledge hatte auf Tiktok über eine Million Follower. Seine Videos zeigten ihn oft beim Lippensynchronisieren oder beim Zusammensein mit Freunden und seiner Freundin Emmie Gillikin. Er war ausserdem für seine Autovideos bekannt.

In einem Nachruf für den Influencer, veröffentlicht von Noe-Brooks Funeral Home, steht: «Er hatte eine Leidenschaft für die Natur und liebte es, am Wasser zu sein, sei es beim Angeln oder bei Bootsfahrten mit Freunden. Er hatte auch eine Liebe für Autos und Lastwagen.»

In einem emotionalen Social-Media-Beitrag vom 20. März schrieb Blackledges Freundin Gillikin: «Ich vermisse diesen süssen Jungen. Ich hätte nie gedacht, dass ich ohne dich hier sein würde. Josh hat mir gezeigt, was Liebe wirklich ist, obwohl ich noch sehr jung bin. Er hat mir immer ein Lächeln ins Gesicht gezaubert, egal wie sauer ich auf ihn war. Sogar nach den letzten paar Tagen scheint nichts real zu sein und ich fühle alle Gefühle.»

Follower verabschieden sich

Am Donnerstag wies Gillikin in einem Tiktok-Post Gerüchte über die Umstände seines Tods zurück: «Die Gerüchte über Josh sind nicht wahr und die Leute treiben es viel zu weit. Alle haben ihn immer als Freund geliebt. Wenn man also nicht wirklich weiss, was passiert ist, sollte man keine falschen Gerüchte verbreiten.»

Laut «Daily Mail» fand am Sonntag eine Gedenkfeier für Blackledge statt. Der Social-Media-Star hinterlässt seine Eltern Jonathan und Jackie Blackledge sowie seinen Bruder Josiah.

Der letzte Tiktok-Beitrag von Blackledge stammt vom 14. März und zeigt ihn mit einem Freund in einem weissen Pickup-Truck. Fans des Influencers hinterlassen auf seinem Account zahlreiche Beileidsbekundungen und drücken ihre Bestürzung über seinen plötzlichen Tod aus. «Das kann nicht wahr sein», lautet ein Kommentar. «Ich bete für Emmie. Ruhe in Frieden, Josh.» Eine andere Person schreibt: «Der Tod ist etwas Merkwürdiges, denn was meinst du damit, dass er vor 6 Tagen noch am Leben war?»