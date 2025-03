Der Emmentaler Cellist Jodok Cello erobert die Welt mit viralen Videos. Seine einzigartige Mischung aus klassischer Musik und Pop in spektakulären Kulissen hat ihm internationale Berühmtheit und prominente Fans eingebracht.

1/6 Geht hoch hinaus: Der Emmentaler Jodok Cello hat es mit seinen Videos zum gefeierten Cellisten und Social-Media-Star mit über 11 Millionen Followern gebracht. Foto: zVg

Darum gehts Jodok Cello, bürgerlich Jodok Vuille, schafft es, vom Lehrer zum gefeierten Cellisten und Social-Media-Star zu werden.

Der Musiker mombiniert klassisches Cellospiel mit Naturaufnahmen und Popsongs in viralen Videos

Über 11 Millionen Follower hat er auf Social Media, doppelt so viele wie Xherdan Shaqiri Die Blick KI ist noch am lernen und kann Fehler machen. Fragen zum Sport und Wetter können noch nicht beantwortet werden. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Patricia Broder Redaktorin People

Vom Schulzimmer im Emmental in die Paläste von Katar und auf die Bildschirme von Millionen: Die Geschichte von Jodok Vuille (36), besser bekannt als Jodok Cello, ist eine, wie sie in der Schweiz selten geschrieben wird. Innerhalb weniger Monate katapultierte sich der 36-Jährige vom Musik- und Sportlehrer zum global gefeierten Cellisten und Social-Media-Star mit über 11 Millionen Followern – doppelt so viele wie Fussballstar Xherdan Shakiri (33). «Ich kann meinen Erfolg immer noch nicht richtig fassen», sagt Jodok Cello zu Blick. «Ich habe meine Passion für Musik mit meiner Leidenschaft für Film verbunden und damit scheinbar den Nerv der Zeit getroffen.»

Und wie! Mit seinen Videos, die sein Cellospiel mit kinoreifen Naturaufnahmen verbinden, geht Jodok Cello auf Youtube und Tiktok viral. Er dreht barfuss auf dem Säntis, 800 Meter über dem Abgrund, auf einem Felsplateau im Alpstein oder auch mitten in Amsterdam. Die klassischen Celloklänge kombiniert der Musiker, der vor wenigen Wochen seinen Lehrerjob an den Nagel gehängt hat, mit aktuellen Popsongs und begeistert damit Menschen auf der ganzen Welt. Sein meistgesehenes Video – ein spontaner Strassenauftritt in Amsterdam – ist bisher über 130 Millionen Mal geklickt worden.

A Sky Full Of Stars - Coldplay / Cello Cover by Jodok Vuille

Prominente Fans und Palastauftritt in Katar

Zu den Fans des Schweizers gehören auch Prominente wie Bond-Schauspieler Pierce Brosnan (71), der norwegische Star-DJ Alan Walker (27) und der US-amerikanische Singer-Songwriter Teddy Swims (32). Auch der Tourismusminister Katars wird auf den Schweizer Cellist aufmerksam und lädt ihn zum Palastkonzert für die katarische Königsfamilie ein. Der Emmentaler Bauernsohn wird via Businessclass nach Doha eingeflogen, residiert im Fünfsternhotel, inklusive eigenem Butler und Chauffeur. Für eine halbe Stunde Musik erhält er ein halbes Jahresgehalt. «Das war surreal und ich bin sehr dankbar dafür.» Doch ihm sei dabei auch etwas Essenzielles bewusst geworden. «Ich brauche keine 5-Sterne-Hotels in Dubai und Riesen-Events, wo ich wahnsinnig berühmte Leute treffe. Ich möchte in erster Linie möglichst viele Menschen emotional berühren und ihnen einen kleinen Moment Glück schenken», erklärt der Musiker. «Und ich träume von einem Auftritt mit Coldplay. Ich möchte einmal mit Chris Martin auf der Bühne stehen.» Der Coldplay-Song «A Sky Full of Stars» sei für ihn mehr als nur Musik. «Es ist ein Gefühl von grenzenloser Freiheit.»

Familie und Freundin bieten Unterstützung

Trotz kometenhaftem Aufstieg bemüht sich Jodok Cello um Bodenhaftung. Dabei hilft ihm seine Freundin Stefanie, die ebenfalls Musikerin ist. «Sie ist mein Fels in der Brandung, der mich auf dem Boden hält und mich auch sehr gut einschätzt und kritisiert.» Auch seine Eltern, pensionierte Biobauern aus dem Emmental, helfen dem Cellisten dabei, seinen Wurzeln treu zu bleiben. «Natürlich freuen sie sich für meinen Erfolg. Aber sie verstehen den ganzen Kommerz nicht – und das finde ich schön so», sagt er.

Diesen Mittwoch feiert Jodok Cello bei seinem Konzert im Theater 11, in Zürich, den Auftakt seiner Welttournee. Anschliessend sind Konzerte im arabischen Raum, in Taiwan, Korea, Mittel- und Südamerika, Argentinien und Nordamerika geplant. Mit seinen millionenfach gestreamten Videos wird der Emmentaler Musiker dabei zunehmend auch zu einem kulturellen Botschafter seines Landes. «Ich möchte die Schönheit und Reinheit der Schweiz zeigen», sagt er abschliessend. «Unser klares Wasser, die frische Luft, die Natur und natürlich die Menschen. Wir haben bodenständige, gute Leute. Das möchte ich repräsentieren, in meinen Videos und Auftritten und mit meiner Musik.»