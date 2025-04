Er war Christian Scientist Val Kilmer wollte den Krebs mit Gebeten besiegen

Am 1. April verstarb Schauspieler Val Kilmer an den Folgen seiner Krebserkrankung und einer Lungenentzündung. Sein Kampf gegen die Krankheit dauerte Jahre an. Offenbar verzichtete er auf die klassische Schulmedizin und wollte den Krebs durch seinen Glauben heilen.

