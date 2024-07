1/5 Slash trauert um seine Stieftochter …

Slash (58) trauert um seine Stieftochter. Lucy-Bleu Knight starb am 19. Juli in Los Angeles. Das gab der Gitarrist von Guns N' Roses auf seinem Instagram-Account bekannt. Die Tochter seiner Partnerin Meegan Hodges wurde nur 25 Jahre alt. Über die Todesursache der jungen Frau schweigt Slash. In dem Statement heisst es nur, dass sie «friedlich» gestorben sein soll.

«Lucy-Bleu war eine unglaublich talentierte Künstlerin», heisst es darin weiter. Ausserdem bezeichnet er die Verstorbene als «leidenschaftliche Träumerin und charmantes, liebenswertes und zartes Wesen». Wie auf ihrem Instagram-Account zu sehen ist, war sie unter anderem als Malerin und Tattoo-Künstlerin aktiv.

Die Familie bittet um Privatsphäre und darum, dass «Spekulationen in den sozialen Medien auf ein Minimum beschränkt» werden, während sie trauert.

Slash unterbricht seine Tour

Wenige Stunden, bevor er die Nachricht von dem Tod seiner Stieftochter bekannt gab, hatte Slash via Instagram eine Unterbrechung seiner Tour verkündet. «Aufgrund unvorhergesehener Umstände» müsse der Rockstar vier Termine seiner S.E.R.P.E.N.T Tour durch Nordamerika absagen. Die Gigs sollten am 22., 24., 25. und 27. Juli über die Bühne gehen. Am 28. Juli will Slash in Toronto wieder auf der Bühne stehen.

Lucy-Bleu Knights Mutter Meegan Hodges lernte Slash bereits Ende der 1980er-Jahre kennen, auf dem Höhepunkt seiner Karriere mit Guns N' Roses. Nach einer Pause kam das Paar 2015 wieder zusammen.