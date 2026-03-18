Anderthalb Jahre nach der Trennung von seinem Ehemann macht Pierre Sanoussi-Bliss sein neues Liebesglück öffentlich. Auf Instagram präsentiert der Schauspieler seinen neuen Partner: Kollege Dennis Ortmann.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Pierre Sanoussi-Bliss zeigt auf Instagram seine neue Liebe Dennis Ortmann

Zwei Jahre nach Trennung von Till Kaposty-Bliss wieder vergeben

Ortmann ist Schauspieler, Abschluss 2015, aktiv in Theaterproduktionen War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Fynn Müller People-Redaktor

Pierre Sanoussi-Bliss (63) ist frisch verliebt. Der Schauspieler, bekannt aus der ZDF-Serie «Der Alte», hat auf Instagram seine neue Liebe öffentlich gemacht. Zwei Jahre nach der Trennung von seinem Ehemann Till Kaposty-Bliss ist der Schauspieler wieder vergeben.

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Die freudige Nachricht gibt er auf altmodische Art und Weise bekannt: Sanoussi-Bliss postet ein Facebook-Foto seines neuen Partners Dennis Ortmann (40). Dort steht: «In einer Beziehung». Dazu schreibt er den Hashtag «Verliebte Jungs». Ortmann reagierte mit drei Herz-Emojis.

So reagieren die Fans

Fans zeigten sich begeistert: «Zwei schöne Männer in love. Was will Mann mehr?», kommentierte ein Nutzer. Ein anderer schreibt: «Liebe ist alles, was wir brauchen.» Schon im Februar waren die beiden gemeinsam auf Bildern von der Berlinale zu sehen. Ortmann hatte Eindrücke des Filmfestivals geteilt, bei dem er offenbar mit seinem Partner feierte.

Sanoussi-Bliss, der 1989 mit «Coming Out» sein Filmdebüt gab, wurde 1994 mit Doris Dörries «Keiner liebt mich» bekannt. 18 Jahre lang spielte er den Kommissar Axel Richter in «Der Alte». 2025 sorgte er mit seiner Teilnahme am RTL-Dschungelcamp für Schlagzeilen. Dennis Ortmann, ebenfalls Schauspieler, schloss 2015 die Schauspielschule Charlottenburg ab und ist vor allem in Theaterproduktionen wie «Best of Grimm» aktiv.