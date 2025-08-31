DE
Er lag leblos in der Badewanne
Model (25) tot in Luxushotel auf Mykonos gefunden

Das brasilianische Model Yago Campos wurde tot in einem Hotelzimmer auf der griechischen Insel Mykonos aufgefunden. Sein Freund Ryan Silveira lag bewusstlos daneben, befindet sich nun aber ausser Lebensgefahr. Die Polizei ermittelt die Umstände des Vorfalls.
Publiziert: 14:58 Uhr
|
Aktualisiert: 15:19 Uhr
Darum gehts

  • Brasilianisches Model Yago Campos tot in Mykonos-Hotel gefunden. Freund überlebt
  • Reinigungskraft entdeckte austretendes Wasser und alarmierte das Hotelpersonal
  • Ryan Silveira, 23, hat 345'000 Follower auf Instagram
lucien-maurice-esseiva-blick.jpeg
Lucien EsseivaTeamlead People-Desk

Die sonst so fröhliche Party-Insel Mykonos wird von einem rätselhaften und tragischen Vorfall überschattet. Das brasilianische Model Yago Campos (†24) wurde tot in seinem Luxushotelzimmer aufgefunden. Campos wurde entdeckt, als eine Reinigungskraft das Hotelpersonal alarmierte, nachdem sie Wasser aus dem Zimmer austreten sah.

Nach der Öffnung des Zimmers fand man Yago Campos leblos neben seinem bewusstlosen Freund Ryan Silveira (23) in der Badewanne. Trotz sofortiger Rettungsversuche konnte Campos nicht wiederbelebt werden. Sein Freund Ryan Silveira, der in der Erotikbranche und als Influencer arbeitet, wurde in kritischem Zustand ins Spital gebracht und lag zunächst im Koma.

Mittlerweile sei er ausser Lebensgefahr, wie seine Mutter gegenüber CNN sagt: «Er ist bei klarem Verstand, spricht normal, ist ausser Gefahr und wird bald aus dem Spital entlassen werden.» Diese Nachricht gibt Hoffnung inmitten der Tragödie.

Das Model feierte er vor kurzem seinen 25. Geburtstag

Die griechische Polizei hat Ermittlungen aufgenommen, um die genauen Umstände des Vorfalls zu klären. Das brasilianische Aussenministerium bestätigte, dass die Botschaft in Athen eingeschaltet wurde und konsularische Unterstützung leistet.

Yago Campos, der erst vor kurzem seinen 25. Geburtstag feierte, hatte seine Follower zuletzt aus Dubai gegrüsst, wo er sich ebenfalls mit Silveira aufhielt. Die beiden waren offenbar gemeinsam auf Reisen. Ryan Silveira, der in sozialen Medien sehr präsent ist und über 345'000 Follower auf Instagram hat, hat sich bisher nicht öffentlich zum Vorfall geäussert.

