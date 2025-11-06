Neue Knutschfotos befeuern Gerüchte um eine Romanze zwischen Hollywood-Star Sydney Sweeney und Unternehmer Scooter Braun. Das Paar wurde beim öffentlichen Küssen im Central Park in New York City gesichtet.

Braun ist umstritten, führt Fehde mit Taylor Swift wegen Masterrechten

Gerüchte um eine Liebelei zwischen Hollywood-Star Sydney Sweeney (28) und dem nicht ganz unumstrittenen Unternehmer Scooter Braun (44) kursierten seit der Hochzeit von Jeff Bezos (61) und Lauren Sánchez (54) im Juni in Venedig. Nun erhalten die Gerüchte mit den neu aufgetauchten Knutschfotos Hand und Fuss.

Darauf zu sehen ist das Paar, wie es sich auf einem grossen Stein im Central Park in New York City niederlässt und öffentlich rumknutscht. Auch einen romantischen Spaziergang durch den herbstlichen Park habe das Duo gemäss dem Promi-Portal «TMZ» unternommen. Von Zweisamkeit kann dennoch nicht wirklich eine Rede sein, denn ein Bodyguard war beim Tête-à-Tête stets anwesend.

Scooter Braun managte Justin Bieber, Ariana Grande und Demi Lovato

Der «Euphoria»-Star hat sich erst im Frühjahr nach sieben Jahren Beziehung von ihrem Verlobten Jonathan Davino (30) getrennt. Braun selbst geht seit September 2022 offiziell als Single durchs Leben. Damals wurde die Scheidung von seiner Ehefrau und Mutter seiner drei Kinder, Yael Cohen Braun (42), rechtskräftig.

Über Sweeneys neue Beziehung – falls es denn tatsächlich etwas Ernstes sein sollte – werden sich im US-Showbiz nicht alle begeistert zeigen. Denn der einstige Musikmanager gilt als besonders ehrgeizig, wird teils gar als skrupellos beschrieben. Seine vormaligen Schützlinge wie Ariana Grande (31), Demi Lovato (31) oder J Balvin (36) haben sich bereits vor Jahren von ihm getrennt und distanziert. Auch mit seiner Entdeckung Justin Bieber (31) hat er gebrochen. Wegen Finanzstreitigkeiten trafen sie sich gar vor Gericht.

Feindin: Taylor Swift

Seine grösste Fehde führt er allerdings mit niemand Geringerem als Superstar Taylor Swift (35). 2019 hat er sich über seine Firma Ithaca Holdings die Masterrechte an Swifts ersten sechs Alben gesichert. Für sie der «schlimmste Albtraum». Aus Protest hat sie daraufhin begonnen, die entsprechenden Alben neu aufzunehmen und diese als «Taylor's Version» herauszubringen. Sie wollte nicht, dass er durch sie finanziell profitierte.

2020 verkaufte Braun – ohne das Wissen von Taylor – seine Rechte weiter an eine Investment-Firma namens Shamrock Capital. Dabei soll er einen hübschen Gewinn gemacht haben. Im Mai 2025 konnte sich Swift schlussendlich ihre Masterrechte zurückkaufen. Über diesen Moment sprach sie im Podcast «New Heights» ihres Freundes Travis Kelce (36): «Und dann bekam ich eines Tages einen Anruf: ‹Du hast deine Musik bekommen.› Und ich fing buchstäblich an, mir die Augen aus dem Kopf zu heulen … Das wird den Rest meines Lebens beeinflussen.»