Sydney Sweeney ist eine amerikanische Schauspielerin, die immer wieder in die Schlagzeilen gerät.

Jedes Jahr ziehen grosse Stars über den roten Teppich beim Variety Power of Women-Event in Los Angeles – aber der Auftritt der Schauspielerin Sydney Sweeney (28) hat besonders viel Wirbel ausgelöst. Die Schauspielerin trug eine silberne, fast durchsichtige Robe von Christian Cowan, die kaum etwas der Fantasie überliess. Für manche war das ein mutiges Fashion-Statement, für andere pure Provokation.

In den sozialen Medien gehen die Meinungen auseinander. Viele warfen Sweeney vor, dass es ihr nur um Aufmerksamkeit gehe, nicht um echtes Empowerment. «Das ist kein Statement, das ist Marketing», heisst es in den Kommentaren auf Instagram, oder «Sie lebt nur vom Körper, nicht vom Talent». Gerade Frauen kritisieren, dass der Look nicht zu einer Veranstaltung passe, die eigentlich weibliche Stärke feiern soll.

Zu Sexy

Sweeney, die durch Serien wie «Euphoria» und den Film «Anyone But You» zum internationalen Star wurde, steht oft in der Kritik – zuletzt wegen ihrer Werbekampagne für American Eagle. Zu sexy, zu inszeniert, zu perfekt heisst es immer wieder über Sweeney. Ihre Fans feiern sie als selbstbewusstes Vorbild und Ikone, Kritiker finden ihr Auftreten dagegen berechnend und überzogen. Das durchsichtige Kleid wird so zum Brennpunkt einer grösseren Diskussion über Authentizität, modernen Feminismus und die Frage, wo bei Mode die Grenze zur reinen Provokation liegt.

Ob das Ganze nun kalkuliertes Risiko war oder echter Ausdruck von Selbstbestimmung – eins steht jedenfalls fest: Sydney Sweeney schafft es wieder, dass die ganze Welt über sie spricht.