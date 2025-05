Chrissy Teigen trinkt wieder

1/5 Chrissy Teigen kämpfte jahrelang mit Alkoholproblemen. Foto: FilmMagic

Darum gehts Chrissy Teigen gesteht Alkoholkonsum und reflektiert über ihre komplizierte Beziehung dazu

Model spricht offen über Herausforderungen und Vorteile der Nüchternheit

Teigen wurde 2020 durch Holly Whitakers Buch zur Alkoholabstinenz inspiriert Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Evelyne Rollason Redaktorin People

«Ich habe Alkohol wieder in mein Leben gelassen», offenbart Chrissy Teigen (39) in einem emotionalen Text auf Instagram. Das Model versucht, ihr kompliziertes Verhältnis zu Alkohol zu erklären – darüber spricht sie in der neuen Ausgabe des Podcasts «Self-Conscious» mit Bestsellerautorin und Alkoholabstinenzlerin Holly Whitaker (45), deren Buch «Quit Like a Woman» Teigen dazu bewegte, mit dem Trinken aufzuhören. Das war 2020. Nun ist der Alkohol offenbar zurück im Leben der vierfachen Mutter und Ehefrau von Musiker John Legend (46).

«Holly Whitaker hat mein Leben verändert, meine Perspektive geändert und meine Sicht auf dieses verdammte Biest Alkohol verändert», schreibt Chrissy Teigen. «Ich war jedes Mal so stolz, wenn mir jemand von euch auf der Strasse erzählt hat, dass Holly und ich euch dazu gebracht haben, das Trinken zu überdenken, das Trinken neu zu bewerten», wendet sie sich an ihre Fans.

«Habe es satt, mich an einem Dienstag zu übergeben»

Warum sie den Alkohol nun wieder zulasse, wisse sie selber nicht so genau. «Die Wahrheit ist, ich weiss nicht, was ich tue. Ich weiss hundertprozentig, dass ich mich nüchtern besser mag. Ich weiss hundertprozentig, dass ich mehr schaffe, ich fühle mich ohne Alkohol absolut wohler in meinem Körper. Und ich bin hundertprozentig sauer, dass ich nicht normal sein und in den Ferien mit meinem Mann einen Cocktail trinken kann, ohne dass es acht werden und ich mich beschissen fühle. Ich habe es satt, mich an einem Dienstag zu übergeben. Ich will nicht das Gefühl haben, ich bräuchte einen Shot, um vor einer Menge Leute zu reden.»

Chrissy Teigen sprach 2017 erstmals in einem Interview mit «Cosmopolitan» über ihre Alkoholsucht. Nach einer Fehlgeburt im Jahr 2020 gab die Kochbuchautorn bekannt, nüchtern werden zu wollen und nahm ihre Fans auf die Berg- und Talfahrt ihrer Alkoholabstinenz mit.

«Mein Verhältnis zu Alkohol ist nicht normal»

Darum jetzt auch das öffentliche Geständnis, dass sie nicht mehr «sober» sei. «Mir ist völlig klar, wohin das führen kann, wenn ich Alkohol zulasse. Mein Plan ist es, weiterhin achtsam damit umzugehen. Ich kann nüchtern auf ein Konzert gehen und die beste Zeit meines Lebens haben. Auf Fotos von den Geburtstagsfeiern meiner Kinder sehe ich nicht mehr so verschlafen und müde vom Trinken aus. Und darauf bin ich stolz.»

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Chrissy Teigen wisse, dass ihr Verhältnis zu Alkohol «einfach nicht normal ist und es auch nie sein wird». Dann spricht sie der Community der trockenen Alkoholikerinnen Mut zu. «Ich bin immer noch so stolz auf euch», schreibt Teigen und hofft, in Zukunft irgendwann wieder Teil dieser Gruppe zu sein – denn sie schliesst ihr Statement ab mit den Worten «until we meet again», also «Bis bald».