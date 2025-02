1/6 Chrissy Teigen muss derzeit wegen eines Fotos mit ihren Kindern einen Shitstorm über sich ergehen lassen. Foto: GC Images

Auf einen Blick Chrissy Teigen erntet Shitstorm für Badewannenfoto mit ihren Kindern

Die User streiten: Dürfen Eltern mit ihren Kindern blutt baden?

Sara Leutenegger verteidigt Teigens Erziehungsmethode – Nacktheit sei natürlich und unproblematisch Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Silja Anders Redaktorin People

Es ist eigentlich ein harmloser Moment, den Model Chrissy Teigen (39) auf Instagram festhält. Mit ihren Söhnen Miles (6) und Wren (1) sowie ihrer Tochter Esti (2) sitzt die Ehefrau von John Legend (46) in der Badewanne. Sie umarmt ihre drei Kids und strahlt in die Kamera.

Doch nicht alle finden diese Szene so unschuldig, wie sie auf den ersten Blick wirkt. Chrissy Teigen erntet einen heftigen Shitstorm auf Social Media, denn viele ihrer Follower sind der Meinung, dass Teigens Söhne zu alt seien, um mit ihrer Mutter nackt zu baden.

Die Fans sind unterschiedlicher Meinung

In der Gesellschaft ist diese Meinung weit verbreitet, dass Eltern mit ihren Kindern nicht blutt baden sollten, wenn diese ein gewisses Alter erreicht haben. Auch der Kuss auf den Mund ist verpönt. «Sie sind viel zu alt, um mit dir zu baden», schreibt eine Userin auf Instagram. Auch einige weitere Stimmen finden die Situation «seltsam». Eine Userin kommentiert unter Teigens Post: «Die Nacktheit ist nur sexuell, weil ihr sie dazu macht. Das ist euer Problem.» Sie ist nicht die Einzige, die das Verhalten des Models verteidigt.

Die deutsche Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung sagt, dass Nacktheit zwischen Eltern und Kindern etwas Normales sei. Babys berühren beim Stillen die Brust der Mutter. Und Eltern wickeln ihre Kinder schliesslich auch. So heisst es, dass gegenseitiges Berühren – natürlich immer im gegenseitigen Einverständnis – bis zum sechsten Lebensjahr in Ordnung seien. Wichtig ist nur, dass alle Beteiligten wissen, dass sie ihre Grenzen aufzeigen dürfen und auch müssen.

Auch Sara Leutenegger duscht mit ihren Kids

Blick hat bei Sara Leutenegger (30) nachgefragt. Die Unternehmerin ist selbst Mutter von zwei kleinen Buben. Was sagt sie zu dem Shitstorm, den Teigen wegen ihrer Erziehungsmethode erleben musste?

«Ich finde es völlig in Ordnung, dass Chrissy Teigen mit ihren kleinen Kindern badet», sagt Sara Leutenegger zu Blick. «Ich selbst dusche auch mit meinen Kids, weil sie noch zu klein sind und da einfach noch Unterstützung brauchen.» Nackt sein sei doch das Natürlichste der Welt, meint Leutenegger. «Und je mehr man es versteckt, desto mehr signalisiert man den Kindern, dass es etwas ist, das man nicht zeigen darf.»

Für das Model ist es völlig unproblematisch, mit den Kindern nackt zu baden. Natürlich nur so lange, wie keines der Kinder in sexueller Weise angefasst wird oder sich unwohl fühlt. «Sobald eines meiner Kinder sagen würde, dass es nicht mehr mit mir duschen möchte, würde ich das selbstverständlicherweise respektieren», so Leutenegger weiter. Den Shitstorm gegenüber Chrissy Teigen findet sie ungerecht und unverständlich. «Man darf ruhig etwas offener mit der Körperkultur sein» findet die zweifache Mutter. «Kinder sind noch nicht so sexualisiert, wie wir Erwachsenen und haben da sowieso einen anderen Blickwinkel drauf», sagt sie. «Wir sind doch letztlich alle nackt auf die Welt gekommen!»

