Wenn Fürsorge die Freiheit erstickt So schaden Koala-Eltern ihren Kindern

Koalas gelten als Inbegriff von liebevollen Eltern: Die Jungtiere klammern sich monatelang an ihre Mütter und lassen sich von ihnen gut behütet durch die Baumwipfel tragen. Doch was in der Tierwelt natürlich ist, kann in der Erziehung von Kindern problematisch werden: