Einziges Kind von Marlene Dietrich
Maria Riva mit 100 Jahren verstorben

Die am 13. Dezember 1924 in Berlin geborene Maria Riva wuchs als Kind eines Weltstars auf. Sie verfolgte zunächst eine Schauspielkarriere, widmete sich später aber der Pflege ihrer berühmten Mutter.
Publiziert: 16:01 Uhr
Maria Riva, die einzige Tochter der Schauspielerin Marlene Dietrich, ist verstorben.
Foto: imago/teutopress

  • Maria Riva, einziges Kind von Marlene Dietrich, ist mit 100 gestorben
  • Riva wuchs als Einzelkind in einer Erwachsenenwelt auf, hauptsächlich in USA
  • Geboren 1924 in Berlin, heiratete sie 1947 und bekam vier Söhne
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur

Das einzige Kind von Weltstar Marlene Dietrich (1901-1992) ist tot: Maria Riva starb im Alter von 100 Jahren im US-Bundesstaat New Mexico, wie der «Hollywood Reporter» und die «Washington Post» übereinstimmend unter Berufung auf ihren Sohn Peter Riva berichteten. Nähere Details wurden zunächst nicht bekannt.

Geboren wurde Riva am 13. Dezember 1924 als Maria Elisabeth Sieber in Berlin – anderthalb Jahre nach der Hochzeit von Dietrich mit dem Regieassistenten Rudolf Sieber. Dass sie als Kind einer Filmikone aufwachsen würde, war da noch nicht klar. Dietrich wurde erst 1929 mit dem Film «Der blaue Engel» auf einen Schlag berühmt – und dann schnell zum Star auf der ganzen Welt.

Mutter von vier Söhnen

Riva wuchs grösstenteils in den USA als Einzelkind in einer Erwachsenenwelt auf. Sie nahm Schauspielunterricht und spielte bereits als Kind kleine Rollen, etwa an der Seite ihrer Mutter in dem Historienfilm «Die scharlachrote Kaiserin». Später bekam sie auch grössere Rollen, stellte die Schauspielerei dann aber wieder ein und kümmerte sich viel um ihre Mutter. 1947 heiratete sie den Bühnenbildner William Riva und bekam vier Söhne – der Älteste starb 2012.

