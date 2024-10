Nach einem dramatischen Aus bei «Promi Big Brother» und einem Klinikaufenthalt kehrt Elena Miras in die Schweiz zurück. Auf Instagram verspricht sie, bald mehr über die Erlebnisse zu berichten.

Elena Miras brach während ihres Aufenthaltes bei «Promi Big Brother» zusammen und musste notfallmässig ins Spital gebracht werden. Foto: Seven one /ProSiebenSat.1 1/4

Elena Miras (32), bekannt aus «Promi Big Brother», verabschiedete sich am Freitag dramatisch aus der Show: Ein Schwächeanfall führte zu einem Notarzt-Einsatz und einem Spitalaufenthalt. Jetzt meldet sie sich auf Instagram zurück: Nach ihrer Entlassung aus der Klinik am Freitag zeigte sie Fotos von sich mit gepackten Koffern in einer Tiefgarage und im Flugzeug.

Laut Informationen von «Bild» flog Miras am Samstagmorgen zurück nach Zürich, wo sie mit ihrem Freund Leandro Teixeira (32) und ihrer Tochter Aylen (6) lebt. Ihr langjähriger Partner Mike Heiter (32), mit dem sie von 2017 bis 2020 zusammen war, trat ebenfalls im TV-Container auf. Ihre Zeit bei «Promi Big Brother» beschreibt Miras als eine der grössten Herausforderungen ihres Lebens, sowohl emotional als auch körperlich.

Depressionen nach Trennung von Heiter

«Ich musste täglich einen emotionalen und körperlichen Kampf ausfechten», schreibt sie. «Irgendwann hat mein Körper ein klares Stopp-Zeichen gesetzt. Dieser Moment war für mich ein schwerer Schlag, da ich bis zum Schluss zeigen wollte, wofür ich stehe.» Ihre Krankheit habe es ihr schwer gemacht, die Herausforderungen der Show zu meistern, aber sie habe alles gegeben.

Nach einer turbulenten Beziehung und Trennung von Heiter litt Miras unter Depressionen. «Ich hatte gar keine Kraft. Ich habe mich selber nicht mehr ausgehalten», erzählte sie. Sie wog nur noch 45 Kilogramm und verliess selten ihr Zimmer. «Ich war zweimal die Woche bei der Therapie. Das war von November bis Mai in diesem Jahr.» Ob ihr Schwächeanfall ein Rückschlag ist, bleibt unklar.

Im TV-Container traf Miras auch auf Leyla Lahouar (28), die neue Freundin von Heiter, die sie für den Auszug nominierte. Miras kündigt an, dass sie noch viel auf dem Herzen habe und bald alles sagen werde, was gesagt werden muss. Das deutet auf eine mögliche Abrechnung hin.