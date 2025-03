1/6 Dieses Muttertagsfoto von Prinzessin Kate aus dem Jahr 2024 sorgte für einen Skandal. Foto: Instagram / princeandprincessofwales

Aurelia Schmidt Redaktorin People

Am Sonntag, 30. März, wird in Grossbritannien Muttertag gefeiert. Aus gegebenem Anlass hat Prinzessin Kate (43) einen Beitrag auf dem offiziellen Instagram-Account des britischen Thronfolger-Paars veröffentlicht. An sich nichts Ungewöhnliches, allerdings hat die Royal in diesem Jahr, statt wie üblich ein Foto, ein Video gepostet. Auch aktuelle Bilder der Royal mit ihren Kindern sucht man vergebens.

Stattdessen zeigt das Video die Natur in all ihren Farben und Facetten. Zu sinnlicher Musik sehen wir erstaunliche Nahaufnahmen von aufgehenden Blumen, peitschendes Wasser und Wind, der über Felder weht.

Dazu schreibt die Frau von Prinz William (42): «Im vergangenen Jahr war die Natur unser Zufluchtsort. Lasst uns an diesem Muttertag Mutter Natur feiern und erkennen, wie unsere Bindung zur natürlichen Welt nicht nur dazu beitragen kann, unser Inneres zu pflegen, sondern uns auch an die Rolle erinnern, die wir innerhalb des reichen Wandteppichs des Lebens spielen.»

Beitrag erinnert an das Verkündungsvideo der abgeschlossenen Chemotherapie

Tatsächlich gibt es nur zwei kurze Ausschnitte, in denen die Royals zu erkennen sind. Zu Beginn sieht man Prinzessin Kates Hände, wie sie sich an einen grossen Baum anlehnen. Später im Video schreitet Prinz William durch Dünen, dicht gefolgt von den beiden Familienhunden.

Wer genau hinschaut, erkennt, dass es sich bei diesen Szenen um Ausschnitte von jenem Video handelt, mit dem Prinzessin Kate Anfang September 2024 ihre abgeschlossene Chemotherapie verkündete.

3:08 Kate meldet sich auf Instagram: «Die letzten neun Monate waren unglaublich hart»

Das Video findet bei ihren treusten Followern Anklang. Zahlreiche Instagram-User gratulieren der Royal nach ihrem schwierigen Jahr zum Muttertag. «Ich wünsche dir einen wunderschönen Muttertag. Mögest du heute und an jedem Tag Frieden und Ruhen finden», lautet ein Kommentar.

Vor einem Jahr löste Kates Muttertagspost einen Skandal aus

Wir erinnern uns: Heute vor einem Jahr hat Prinzessin Kate ein Muttertagsfoto mit ihren Kindern Prinz George (11), Prinzessin Charlotte (9) und Prinz Louis (6) veröffentlicht, das um die Welt ging. Das Foto war nämlich von der Royal ungeschickt bearbeitet worden, sodass es von mehreren Nachrichtenagenturen innert kürzester Zeit gemeldet wurde.

Später bestätigte Prinzessin Kate, dass es sich um ein manipuliertes Foto handelte. Auf X kommentierte sie den Fauxpas folgendermassen: «Wie viele Amateurfotografen experimentiere auch ich gelegentlich mit der Bildbearbeitung. Ich möchte mich für die Verwirrung entschuldigen, die das Familienfoto, das wir gestern geteilt haben, verursacht hat.»