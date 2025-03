Prinzessin Kate feierte ihren ersten St. Patrick's Day nach der Krebsbehandlung. Bei der traditionellen Parade in London überreichte sie Kleeblätter an die Irish Guards und gönnte sich ein kühles Glas Guinness.

Prinzessin Kate ist zurück im Rampenlicht. Darauf stösst sie am St. Patrick's Day 2025 gleich selber an.

Kate zapfte Bier und genoss sichtlich die Feierlichkeiten

Hochoffiziell hat Prinzessin Kate am diesjährigen St. Patrick's Day vom 17. März 2025 ihre royalen Pflichten wieder aufgenommen. Nach ihrer Krebsbehandlung, die sie im März 2024 öffentlich machte, besuchte die 43-Jährige in ihrer Funktion als Ehren-Regimentskommandeurin die Irish Guards in der Wellington-Kaserne in London und genoss die Feierlichkeiten sichtlich.

Prinzessin Kate präsentierte sich in einem dunkelgrünen Mantel des englischen Designers Alexander McQueen und war bei ihrem Soloauftritt bestens gelaunt. Sie überreichte traditionell Kleeblätter an Offiziere und Unteroffiziere, einschliesslich des Regimentsmaskottchens, des irischen Wolfshunds Turlough Mor.

Kate zapfte Bier und gönnte sich selber ein Glas

Die Prinzessin zeigte sich grosszügig und spendierte den Soldaten Getränke. In einer privaten Zeremonie stiess sie mit einem Pint Guinness auf die Gardisten an. Es ist ihr unschwer anzusehen, dass ihr selten ein kühles Bier so gut geschmeckt hat. Die Erfrischung hat Kate nach den schweren Monaten redlich verdient.

In ihrer Ansprache gestand Kate laut «Daily Mail», dass sie es «vermisst» habe, im Vorjahr an der Zeremonie teilzunehmen. Für ihr Fernbleiben 2024 hatte sie sich schriftlich entschuldigt: «Es bleibt eine grosse Ehre, Ihr Colonel zu sein, und es tut mir sehr leid, dass ich in diesem Jahr nicht die Ehrenbezeugung bei der Colonel's Review entgegennehmen kann.»

Royals und Bier – eine grosse Liebesgeschichte

Der Auftritt markiert Prinzessin Kates schrittweise Rückkehr zu ihren öffentlichen Pflichten nach ihrer erfolgreichen Krebsbehandlung. Die Veranstaltung knüpft an eine lange königliche Tradition am wichtigsten irischen Feiertag an und unterstreicht die Bedeutung der Irish Guards für die britische Monarchie. Kate liess den festlichen Tag durch ihre Anwesenheit noch schöner strahlen.

