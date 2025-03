1/6 Wenn Prinzessin Kate und Prinz William vorfahren, haben sie häufig keinen Sicherheitsgurt umgelegt. Foto: IMAGO/Cover-Images

König Charles III. (76), Königin Camilla (77), Prinz William (42) und Prinzessin Kate (43): Sie alle wurden schon häufiger ohne Gurt in einem Fahrzeug fotografiert. Ein Sicherheitsexperte hat nun enthüllt, warum die britischen Royals bei offiziellen Anlässen meist auf dem Rücksitz nicht angeschnallt ist.

Royals sollen Fahrzeug schnell verlassen können

Der britische Sicherheitsexperte Michael Chandler hat schon Promis wie Paul McCartney (82), Bradley Cooper (50) und Uma Thurman (54) bewacht und bildet mit seinem Unternehmen inzwischen andere Bodyguards aus. Wie er gegenüber «Daily Mail» verraten hat, gebe es verschiedene Gründe für das Weglassen eines Gurtes. Der Hauptgrund seien Sicherheitsbedenken. Denn im Fall der Fälle müssten die prominenten Personen so schnell wie möglich aus dem Fahrzeug aussteigen beziehungsweise befreit werden können.

«Das andere, vielleicht weniger offensichtliche Element ist die Bequemlichkeit. Wenn die Mitglieder des Königshauses ständig in ein Auto ein- und aussteigen, neigen sie weniger dazu, bei jedem Aussteigen den Sicherheitsgurt anzulegen.» Zudem scheint das Thema Aussehen eine Rolle zu spielen. Schliesslich wollen sich die Royals so gut wie möglich präsentieren. «Bei Männern kann beispielsweise ein Sicherheitsgurt die Hemden zerknittern, das könnte also auch ein Faktor sein.»

Mit Konsequenzen muss die Royal Family aber wohl nicht rechnen, wie Chandler weiter erläuterte. «Das königliche Vorrecht bedeutet, dass bestimmte Befugnisse und Entscheidungen bei der Krone verbleiben, einschliesslich der rechtlichen Immunität.» Ohnehin sei das Nicht-Anschnallen ja ein Aspekt des Sicherheitsprotokolls und werde damit nicht von der Polizei verfolgt.

Königspaar ist besonders häufig unangeschnallt

Bei privaten oder längeren Reisen seien die Royals ohnehin meist angeschnallt. «Sie tragen tatsächlich Sicherheitsgurte, wahrscheinlich viel häufiger, als die Leute denken. Wenn sie relativ schnell durch London oder auf Autobahnen fahren, tragen sie auf jeden Fall Sicherheitsgurte.» Vor allem Kate und William sollen sehr darauf bedacht sein, wenn sie mit ihren drei Kindern unterwegs sind. Charles und Camilla hingegen sollen die Mitglieder der Königsfamilie sein, die am häufigsten den Gurt ausser Acht lassen. Egal, ob sie in einem der beiden Staats-Bentleys durch die Hauptstadt fahren oder auf dem Rücksitz eines königlichen Range Rovers von Balmoral zur Crathie Kirk-Kirche fahren, es kommt häufig vor, dass der König und die Königin nicht angeschnallt sind.