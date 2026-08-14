Callum Turner soll das «Paddy Reilly's» im Zürcher Kreis 1 nicht mehr betreten dürfen. In einer Radioshow verrät der Schauspieler, warum er Hausverbot in der Bar bekommen hat. Blick hat beim Lokal nachgefragt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Callum Turner spricht im Radio über Hausverbot in Zürich

Türsteher verwehrte ihm Zugang wegen eines Ladekabels

Bar «Paddy Reilly's» bekannt für Sportübertragungen

Fynn Müller People-Redaktor

Schauspieler Callum Turner (36) plaudert im australischen Radio aus dem Nähkästchen. Es geht um eine Geschichte aus der Schweiz. Genauer gesagt aus Zürich.

Zu Gast bei Radiomoderator Kent Small (42) spricht der Ehemann von Popstar Dua Lipa (30) über Bars und wilde Nächte. Small will wissen, ob Turner schon mal aus einem Lokal geflogen ist. «Ich habe Hausverbot in einem Pub in der Schweiz», haut der Hollywoodstar raus und nennt auch gleich den Namen der Bar: «Das war im Paddy Reilly's in Zürich. Mein bester Kumpel hat dort in der Nähe gewohnt», erzählt Turner.

«Habe nichts falsch gemacht»

Was war passiert? Der Schauspieler wollte eigentlich nur sein Ladekabel zurückholen. Der Türsteher hatte offenbar genug von ihm. «Ich habe nichts falsch gemacht, ich wollte nur mein Ladekabel zurückholen.»

Offensichtlich fand er das halb so schlimm, weil er es sattgehabt hätte, aus Routine ständig ein Pub zu besuchen: «Wenn ich in Zürich bin, will ich dorthin, wo die Einheimischen hingehen. Ich will nicht jedes Mal in einem Irish Pub landen.»

Das «Paddy Reilly's» im Kreis 1 ist keine zehn Gehminuten vom Hauptbahnhof entfernt. Es ist vor allem für die Übertragung von diversen Sportevents wie Football, Basketball, Darts und Fussball bekannt.

Blick hat beim Lokal nachgefragt, ob sie noch mehr über das ausgehängte Hausverbot und den genauen Grund sagen können. Ein Mitarbeiter, der schon länger in der Bar arbeitet, sagt am Telefon: «Wir wussten bis jetzt nichts von diesem Vorfall. Ein Hausverbot fürs Handyladen wird bei uns nicht erteilt.»

Frisch verheiratet

In der Liebe läuft für Callum Turner derweil alles rund. In diesem Sommer gab er Sängerin Dua Lipa bei einer Hochzeit im engen Kreis das Jawort.

Die Sängerin und der Schauspieler wurden erstmals Anfang 2024 miteinander in Verbindung gebracht. Im Juli desselben Jahres machten sie ihre Beziehung auf Instagram offiziell.

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