Country-Musiker Brett James (†57) stirbt bei Flugzeugabsturz

Der Country-Musiker Brett James ist tot. Er starb im Alter von 57 Jahren bei einem Flugzeugabsturz. Auch seine Ehefrau und Stieftochter waren mit an Bord.

1/4 Der Countrymusiker Brett James starb am Donnerstag bei einem Flugzeugabsturz. Foto: IMAGO/Newscom / AdMedia

Darum gehts Grammy-Gewinner Brett James bei Flugzeugabsturz ums Leben gekommen

James schrieb Hits für Taylor Swift, Bon Jovi und Carrie Underwood

2007 gewann er einen Grammy für den Song «Jesus, Take the Wheel» Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Silja Anders Redaktorin People

Grammy-Gewinner Brett James (†57) ist bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen. Wie mehrere US-Medien berichten, war der Country-Sänger am vergangenen Donnerstagnachmittag mit seiner Ehefrau und seiner Stieftochter im US-Bundesstaat North Carolina in einem Kleinflugzeug unterwegs, als es zu dem Unfall kam.

Brett James gehörte im Musikbusiness zu einer festen Grösse und war in der Country-Musik fest verankert. Auch Taylor Swift (35, «A Perfectly Good Heart») und Bon Jovi («Scars on This Guitar») nahmen seine Songwriting-Künste in Anspruch. Einer seiner grössten Hits war «Jesus, Take the Wheel», den er für die Country-Sängerin Carrie Underwood (42) schrieb und 2007 dafür mit einem Grammy ausgezeichnet wurde.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Für Carrie Underwood ist Brett James' Tod «unfassbar»

Auf Instagram trauert die Sängerin um ihren guten Freund. «Manche Dinge sind einfach unfassbar. Der Verlust von Brett James für seine Familie und unsere Musikgemeinde ist zu gross, um ihn in Worte zu fassen», schreibt Underwood am Freitag zu einem Instagram-Post, der einige Bilder von den beiden Musikern zeigt. «Bretts Tod hinterlässt in uns allen eine Lücke, die, wie ich befürchte, niemals verschwinden wird. Er wird uns für immer daran erinnern, dass dieses Leben nur ein Augenblick ist ... wir müssen jeden Tag, den wir hier auf Erden verbringen dürfen, optimal nutzen. Jeder Tag ist ein Geschenk.»

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

James sei «ein guter Kerl» gewesen, wie Underwood schreibt und der Inbegriff von «cool».

Auch die Countrymusik-Vereinigung CMA würdigte ihr verstorbenes Vorstandsmitglied. «Sein Talent, seine Grosszügigkeit und Freundlichkeit berührte unzählige Leben. Unsere Gedanken sind bei seiner Familie und allen, die das Privileg hatten, ihn zu kennen.»