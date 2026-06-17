Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Yeliz Koc und Natascha Ochsenknecht streiten öffentlich über Jimis Vaterrolle

Koc nennt Natascha «alte Hexe» und kritisiert mangelnden Kontakt zu Snow

Snow (4) fragt täglich nach ihrem Vater und vermisst seine Präsenz

Saskia Schär Redaktorin People

Und täglich grüsst das Murmeltier – oder im Falle von Reality-TV-Star Yeliz Koc (32) die Diskussion rund um Jimi Blue Ochsenknecht (34), den Vater ihrer Tochter Snow (4). Doch bei den Streitparteien handelt es sich nicht um Koc und den Schauspieler, sondern um Koc und Jimis Mutter Natascha (61).

In mehreren am Dienstag veröffentlichten Instagram-Storys tragen die beiden Frauen ihren Streit aus. Im Zentrum steht Jimis Vaterrolle. Während Koc behauptet, er kümmere sich zu wenig um Tochter Snow, melde sich zu wenig bei ihr, nimmt ihn Mutter Natascha in Schutz und beschuldigt Koc. «Das Kind hat Kontakt zum Vater, nämlich, weil er die ganze Zeit anruft. [...] Aber von der Mutter kommt gar nichts. Also das Kind hat gar keine Möglichkeit, den Vater von sich aus anzurufen. Das zum Thema zum Wohl des Kindes», so Natascha Ochsenknecht. Weiter meint sie, dass der Vater sich bemühe und auch sie als Oma Rechte habe.

Über Ochsenknechts Aussagen regt sich Koc richtig auf. «Die alte Hexe Natascha braucht mal wieder Aufmerksamkeit. Die muss sich mal wieder einmischen und labert so viel Scheisse in ihrer Story, so viel Bullshit und Lügen.» Bei diesen Beleidigungen in Richtung Natascha Ochsenknecht bleibt es allerdings nicht. Sie wird von Koc zudem als «vergammelte Rosine», «dumme Kuh» und «Schwiegermonster» bezeichnet.

«Sie fragt jeden Tag nach ihrem Papa»

Beleidigungen hier, Anschuldigungen da – die beiden Frauen schenken sich nichts. Und doch gibt es etwas, was sie eint: der Einsatz für ihr Kind. Während sich Sohn Jimi in Natascha Ochsenknechts Augen um seine Tochter und den Kontakt zu ihr bemüht, muss Yeliz Koc täglich ansehen, was die Abwesenheit des Vaters mit Töchterchen Snow macht. So zeigt sich die Kleine voller Stolz beim Velofahren und sagt ihrer Mutter, sie solle das doch bitte aufnehmen, um es dem Papa zu zeigen. In einer weiteren Story ist zu hören, wie Snow einfach nicht verstehen kann, warum der Papa nicht immer da ist. Er hat sich zum Konflikt übrigens bisher nicht geäussert.

Bereits im April sprach Koc auf Instagram darüber, wie sehr Ochsenknechts Abwesenheit ihrer Tochter zu schaffen mache. «Sie fragt jeden Tag nach ihrem Papa, und es gibt Nächte, in denen sie nach ihm weint, weil er plötzlich wieder nicht da ist.» Für ihre Tochter wünsche sie sich nichts mehr, «als dass sie eine stabile und liebevolle Beziehung zu ihrem Vater haben kann. Dafür braucht es Verlässlichkeit, Verantwortung und echtes Interesse, nicht nur Worte». Ihren langen Post beendete sie damals mit den Worten, die auch jetzt nicht passender sein könnten: «Am Ende geht es nicht um uns Erwachsene, sondern um mein Kind.»