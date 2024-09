Kurz zusammengefasst Boris Becker heiratet Lilian de Carvalho Monteiro in Portofino

Die Hochzeit fand im Kloster «La Cervara» statt

Rund 80 Gäste, darunter Promis und Sportkollegen, waren anwesend

Der ehemalige Tennis-Star Boris Becker (56) und die italienische Risiko-Analystin Lilian de Carvalho Monteiro (33), mit der er seit 2020 liiert ist, haben am 14. September im Nobelort Portofino, einem ehemaligen Fischerdorf an der italienischen Riviera, geheiratet. Am Vorabend fand in einem Restaurant an der Piazza Martiri dell'Olivetta der Polterabend statt. Becker selbst teilte am Samstag mehrere Instagram-Storys von seinen Gästen, die die Ankunft des Paars im Hafen von Portofino in Filmaufnahmen und Fotos dokumentierten. Darin ist unter anderem die Braut zu sehen, die in einem edlen weissen Satinkleid mit schwarzen Polka Dots an der Seite von Becker aus einem Motorboot steigt. Der Ex-Sportler ist dabei in einen schicken hellblauen Dreiteiler gekleidet, kombiniert mit einem weissen Hemd und weissen Sneaker. Beide grinsen auf den Aufnahmen über beide Ohren und winken ihren Gästen zu, die begeistert klatschen.

Von der eigentlichen Hochzeit gab es bislang fast keine Einblicke, da es dem Paar trotz des grossen Medieninteresses gelang, die Details der Zeremonie weitestgehend unter Verschluss zu halten. Dennoch sind inzwischen erste Informationen durchgesickert.

Auch der Hochzeitskuchen blieb geheim

Laut «Bild» fand die Trauung am frühen Samstagabend im Kloster «La Cervara» auf dem Monte di Portofino statt. Die ersten Gäste sollen um 16.12 Uhr eingetrudelt sein – trotz des warmen Wetters in Smoking und Fliege oder eleganten Abendroben.

Die rund 80 Hochzeitsgäste sollen grösstenteils bereits beim Polterabend anwesend gewesen sein. Darunter befanden sich neben engen Freunden und Familienmitgliedern wie Beckers älteste Söhne Elias (25) und Noah Becker (30) – seine anderen Kinder Amadeus (14) und Anna Ermakova (24) waren nicht eingeladen – auch Prominente, Models und natürlich Beckers Sportkollegen, etwa die niederländische Fussball-Legende Ruud Gullit (62), die ehemalige Skirennläuferin Christa Kinshofer (63) sowie die ehemalige Tennisspielerin Barbara Rittner (51).

Um 18.50 Uhr soll der Hochzeitskuchen unter Begleitung von Sicherheitsleuten zum Kloster gebracht worden sein – gesehen wurde er dabei jedoch nicht. Auch das Hochzeitspaar und die beiden Söhne wurden nach Freitagabend nicht mehr gesichtet. Der Grund? Gemäss «Bild» plant Becker, der seit seiner Insolvenz und der Zeit im britischen Gefängnis finanziell angeschlagen ist, die Hochzeitsfotos meistbietend zu verkaufen.