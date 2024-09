In Portofino liegt diese Woche viel Liebe in der Luft. Ex-Tennis-Spieler Boris Becker gibt seiner Verlobten Lilian Monteiro vor traumhafter Kulisse das Jawort.

Kurz zusammengefasst Boris Becker heiratet am Samstag zum dritten Mal

150 Gäste sind eingeladen, Trauung im Kloster Cervara

Fynn Müller People-Redaktor

Aller guten Dinge sind drei: Boris Becker (56) tritt am Samstag zum dritten Mal vor den Altar. Im italienischen Küstenort Portofino gibt er seiner Verlobten Lilian de Carvalho Monteiro (33) das Jawort. Das Paar hat sich für eine ganz besondere Location entschieden: das Fünf-Sterne-Hotel Splendido.

Portofino hat sich in den vergangenen Jahren zum echten VIP-Hotspot gemausert. Rod Stewart (79) heiratete ebenfalls dort, auch Superstars wie Kim Kardashian (43) oder Rapper Machine Gun Kelly (34) geniessen in der malerischen Stadt das Dolce Vita.

Der Zeitplan für die Hochzeit

Die Hochzeitsfeierlichkeiten starten am Freitag mit einem Polterabend, wie «Bunte» erfuhr. Geheiratet werde im Kloster Cervara. Die Feierlichkeiten sollen in der grossen Gartenanlage des Hotels stattfinden. Rund 150 Gäste seien eingeladen, drei Tage soll die Hochzeit dauern.

Das weckt Erinnerungen an Beckers zweite Trauung mit Lilly Becker (48). Auch sie feierten 2009 mehrere Tage in einem High-Society-Hotspot: St. Moritz GR. Die beiden haben einen gemeinsamen Sohn, den 14-jährigen Amadeus. Beckers erste Ehefrau Barbara – die Mutter seiner beiden ältesten Söhne Noah (30) und Elias (25) – heiratete er 1993.

Paar ging gemeinsam durch schwere Zeiten

Seit 2020 ist die Tennis-Legende mit Lilian de Carvalho Monteiro zusammen. Die beiden sind durch dick und dünn gegangen. Monteiro stand dem wegen Insolvenzverschleppung verurteilten Becker in seiner schwersten Zeit zur Seite. Während des Gerichtsprozesses begleitete sie ihn zu jeder Anhörung und besuchte ihn nach dem Urteil regelmässig im Gefängnis.

Als Becker hinter Gitter musste, erzählte er Moderator Steven Gätjen (51), dass er seiner Freundin gesagt habe, sie solle nicht auf ihn warten: «Ich sagte ihr: ‹Du bist eine junge Frau, du stehst auf eigenen Füssen in der Welt, du bist finanziell unabhängig.›» Monteiro habe ihren Partner daraufhin umarmt und gesagt: «Red' nicht so einen Scheiss, wir schaffen das zusammen!»

Monteiro wuchs in Italien und England auf. Sie arbeitete in London als erfolgreiche Risikoanalystin im Politbereich. In der britischen Hauptstadt hat sich das Paar auch kennengelernt. Nach Beckers Haftentlassung zogen die beiden nach Mailand.