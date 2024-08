Im Herbst will Boris Becker seiner Partnerin Lilian de Carvalho Monteiro das Jawort geben. Tochter Anna Ermakova erhielt keine Einladung – und sie scheint nicht der einzige Becker-Spross zu sein, der bei dem Fest offenbar unerwünscht ist.

Wie «Bild» wissen will, wird der ehemalige Tennis-Star Boris Becker (56) mit seiner Partnerin Lilian de Carvalho Monteiro (33) im Herbst im italienischen Palermo den Bund der Ehe eingehen.

Für Becker wird es bereits die dritte Hochzeit sein. Und man kann damit rechnen, dass das glückliche Paar diesen Tag mit all ihren Liebsten feiern möchte. Oder?

Weder Tochter noch jüngster Sohn erhalten Einladung

Nicht ganz, denn Boris Beckers Tochter Anna Ermakova (24), die aus der Affäre mit Angela Ermakova hervorging, soll keine Einladung erhalten haben. Noch schlimmer – von den Vorbereitungen für die Hochzeit hat sie aus den Medien erfahren. Keine schöne Situation für die 24-Jährige. Allerdings haben sie und ihr Vater seit einigen Jahren wenig bis keinen Kontakt mehr.

Wer jedoch noch eine grosse Rolle in Beckers Leben spielen dürfte, ist Sohn Amadeus (14). Dieser ging aus der Ehe mit Lilly Becker (46) hervor, mit der der 56-Jährige von 2009 bis 2018 zusammen und bis 2023 sogar noch verheiratet war.

Becker teilt immer wieder Fotos von sich und dem 14-Jährigen auf Instagram. Doch was nach Patchwork-Idylle aussieht, ist laut Lilly Becker mehr Schein als Sein. «Sobald er ihn mal sieht, was ohnehin selten vorkommt, macht er sofort Fotos von ihm und stellt sie auf Instagram, um der Welt zu zeigen, wie gut alles läuft und wie eng alle sind», sagt sie gegenüber «Bunte».

«Ist das Allerletzte»

Eigentlich ist das Verhältnis zwischen Lilly Becker und ihrem Ex gut, aber das Verhalten gegenüber Amadeus sorgt bei ihr für Unverständnis und sie ist der Meinung, «sich so unserem Sohn gegenüber zu verhalten, ist das Allerletzte.» Amadeus Becker habe, ebenso wie seine Halbschwester Anna Ermakova, aus den Medien von den baldigen Hochzeitsplänen seines Vaters erfahren. Und das, obwohl er erst kürzlich gemeinsam mit Boris Becker, dessen Verlobter und Noah (30) und Elias Becker (24) Ferien in Portugal machte. Lilly Becker kann nicht verstehen, «dass Amadeus' Vater nicht offen und ehrlich zu ihm ist.»

«Natürlich fragte er sich, warum er nicht eingeladen ist oder sein Vater ihm nichts davon erzählt hat. Er ist ja kein kleines Kind mehr, er ist 14!» Die Mutter des 14-Jährigen fragt sich nun, wer Amadeus nicht dabei haben möchte – unterstellt sie damit indirekt möglicherweise Lilian de Carvalho Monteiro, dass diese sich bei einer Einladung für Amadeus quer stellte?

Bisher scheinen einzig Noah und Elias Becker sowie deren Mutter und Boris Beckers erste Ehefrau Barbara Becker (57) zur Hochzeit eingeladen zu sein.