Zum Valentinstag startet Ryan Murphys neue Serie «Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette» auf Disney+. Sie beleuchtet die Liebe und den tragischen Tod von JFK jr. und Carolyn Bessette, die als Mode-Ikone der 90er galt.

Darum gehts Ryan Murphys neue Serie «Love Story» startet auf Disney+ zum Valentinstag

Die Serie erzählt die tragische Liebesgeschichte von JFK jr. und Bessette

Es gibt neun Folgen, die ersten drei ab 13. Februar

Sophie Ofer Redaktorin People

Der Serienmacher Ryan Murphy (60) muss ein viel beschäftigter Mann sein: Diesen Januar erst lief seine Science-Fiction-Serie «The Beauty» auf den Streaming-Diensten an. Im November 2025 wurde seine Anwaltsdrama «All’s Fair» mit Kim Kardashian (45) in der Hauptrolle lanciert. Und in den letzten zwei Jahren sorgten die Serien aus seiner «Monster»-Reihe, «Die Geschichte von Ed Gein» (2025) und «Die Geschichte von Lyle und Erik Menendez» (2024), jeweils um Halloween für Furore.

Doch eine Pause hat sich Murphy nicht gegönnt: Er kommt mit einer neuen Serie um die Ecke, die das Zeug zum Hit hat. Ab Freitag, 13. Februar, läuft «Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette» bei Disney+ – passend zum morgigen Valentinstag. Es handelt sich um ein romantisches Drama über die legendäre wie tragische Beziehung von John F. Kennedy jr. (1960–1999) und der Stilikone Carolyn Bessette (1966–1999) in den 90er-Jahren.

Worum geht es in «Love Story»?

Ryan Murphys neue Serie ist von Elizabeth Bellers Biografie «Once Upon a Time: The Captivating Life of Carolyn-Bessette-Kennedy» (2024) inspiriert. Darin wird das bewegte Leben der jungen PR-Agentin Carolyn Bessette nachgezeichnet, ihre besondere Verbindung mit dem Kennedy-Sohn, bis hin zum tragischen Tod der beiden im Jahr 1999: Ein Flugzeug, das von JFK jr. gesteuert wurde, stürzte vor der US-Insel Martha's Vineyard in den Atlantik. Der Sturz kostete das Paar und Bessettes Schwester Lauren (1964–1999) das Leben.

«Lovestory» widmet sich der starken Chemie zwischen Bessette und dem Sohn des 1963 erschossenen Präsidenten John F. Kennedy. Kennedy jr. galt in den 90er-Jahren als einer der begehrtesten Junggesellen der USA. Als Teil des Kennedy-Clans war er so etwas wie der «Kronprinz» der USA. Die Liebesgeschichte zwischen dem Medienliebling und Bessette begann 1992 und zog ungeheure mediale Aufmerksamkeit auf sich, wurde verklärt, skandalisiert, analysiert.

Über die Jahre belastete die ständige Berichterstattung die Beziehung. Nach ihrer Hochzeit 1996 kamen schnell Gerüchte über Eheprobleme auf; die beiden wurden seltener zusammen gesehen. Auch dieser Phase widmet sich Murphys «Love Story», bis hin zum frühen Tod eines Paares, dessen Liebe eine ganze Generation faszinierte. In den Hauptrollen sind Sarah Pidgeon (29) als Bessette und Paul Anthony Kelly als JFK jr. zu sehen. Naomi Watts (57) wird die Rolle der Jacqueline Kennedy Onassis (1929–1994) übernehmen.

Pure 90er-Nostalgie

Das Besondere an Carolyn Bessette: Sie war selbst ein Star, gehörte zur New Yorker High-Society, schon vor ihrer Beziehung mit dem Kennedy-Spross. Die unabhängige junge Frau arbeitete sich von einer Verkaufsassistentin bei Calvin Klein zur Leiterin der PR-Arbeit für den Flagship-Store in Manhattan hoch. Die damals Anfang-30-Jährige mit dem unverwechselbaren Stil wurde zur engen Vertrauten von Calvin Klein (83) höchstpersönlich.

Ihr Style, die legendären Outfits, die 90er-Jahre-Nostalgie – auch davon lebt Murphys Serie. Bessette war in den 90ern eine Mode-Ikone. Ihre Looks waren mühelos, cool, entsprachen der reduzierten Ästhetik, die auch Calvin Kleins Designs Ende des 20. Jahrhunderts so populär machten. Bessette zeigte sich in schlichten Rollkragenpullovern, gerade geschnittenen Mänteln, Jeans und unaufdringlichen Accessoires. Heute, da die 90er- und die sogenannte «Y2K»-Mode (also die Mode der frühen 00er-Jahre) bei der Gen-Z ihre Renaissance erleben, dürfte Murphys Show also auch in Sachen Kostümdesign einen Nerv treffen.

In den USA ist «Love Story» beim Fernsehsender FX und dem Streamingdienst Hulu angelaufen. Falls sie sich als Erfolg entpuppt, könnte analog zur «Monster»-Anthologie eine «Lovestory»-Anthologie daraus entstehen. Auf Disney+ gehen bei uns am Freitag zunächst die ersten drei von insgesamt neun Folgen online.