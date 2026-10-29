Die ZDF-Serie «Die Bergretter» läuft ab Ende Oktober mit sieben neuen Folgen im Fernsehen. Für zwei langjährige Darsteller ist es die letzte Staffel. Nun ist klar, was ihre Figuren erwartet.

Darum gehts Die neue Staffel von «Die Bergretter» startet im ZDF mit sieben Folgen und zwei Abschieden

Franz Marthaler ist gestorben, Katharina Strasser erhält in der Staffel die Diagnose Leukämie

Zum Auftakt führt eine Tonaufnahme zu Fragen um den Tod von Anton Höller vor drei Jahren am Berg

Mit Bestürzung nahmen die Fans den Abschied von Luise Bähr (47) und Heinz Marecek (81) in «Die Bergretter» zur Kenntnis. Einige sprachen gar davon, die neue Staffel, die am Donnerstag, 29. Oktober, im ZDF startet, zu boykottieren. Im Streamingportal des Senders sind die sieben neuen Folgen bereits seit dem 22. Oktober abrufbar. Die Geschichten der beiden Figuren enden tragisch.

Pensionswirt Franz stirbt

Am deutlichsten wird das ZDF beim Abschied von Marecek. Seine Figur, der Pensionswirt Franz Marthaler, ist gestorben. Zu Beginn der dritten Episode «Bruchstelle», die am 12. November läuft, wird die Beerdigung gezeigt, bei der das Team seinen «unerwarteten Tod verarbeiten» muss. Marecek war seit der Auftaktfolge 2009 dabei, spielte damals den Vater von Bergretter Andreas Marthaler (Martin Gruber). Gruber stieg 2014 mittels Serientod aus, Marecek blieb zwölf weitere Jahre.

Notärztin Katharina erkrankt an Leukämie

Auch Luise Bährs Zeit in Ramsau am Dachstein ist vorbei. «Nach insgesamt 13 Staffeln wird Schauspielerin Luise Bähr Abschied von der ZDF-Serie ‹Die Bergretter› nehmen», bestätigte der Sender vorab der Nachrichtenagentur spot on news. Ihre Figur, die Notärztin Katharina Strasser, bekommt die Diagnose Leukämie. Unabhängig davon endet die Staffel mit dramatischen Szenen.

Seit 2014 spielte Bähr die On-off-Freundin von Bergretter Markus Kofler (Sebastian Ströbel). Der Abschied falle ihr nicht leicht, sagte sie «zdfheute» an einem ihrer letzten Drehtage: «Es macht mich auf der einen Seite traurig und auf der anderen Seite bin ich dankbar.» Nach dem letzten Helikopterflug über den Dachstein habe sie gedacht: «Wow, das ist jetzt mein letzter Flug in der roten Jacke.» Dem ZDF bleibt sie treu, die Dreharbeiten für die neue Serie «SOKO Spurenjäger» laufen bereits.

Von der Besetzung der ersten Stunde sind nun nur noch Helikopterpilot Michael «Michi» Dörfler (Robert Lohr) sowie das einstige Ehepaar Emilie Hofer (Stefanie von Poser) und Tobias Herbrechter (Markus Brandl) übrig.

Rätselhafte Tonaufnahme zum Auftakt

Auch die erste Folge kreist um einen Todesfall. In «Stimmen der Vergangenheit» stossen die Bergretter beim Austausch einer Relaisbox auf die letzten Worte des Bergsteigers Anton Höller (Felix Hoefner), der drei Jahre zuvor tödlich verunglückt ist. Rudi (Michael Pascher) kann eine weitere Aufnahme rekonstruieren. Sie belegt, dass dem Unglück offenbar ein Streit vorausging.

Antons 15-jähriger Sohn Elias (Leo Alonso-Kallscheuer) verdächtigt sofort Hannes (Bernhard Piesk), den besten Freund und Seilpartner seines Vaters. Der war am Unglückstag angeblich gar nicht mit am Berg. Als Antons Witwe Isa (Birte Hanusrichter) ihn zur Rede stellen will, verschwindet sie spurlos, kurz darauf auch Elias. Die neuen Folgen laufen jeweils donnerstags um 20.15 Uhr auf ZDF.