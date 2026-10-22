«Bergretter»-Star verlässt Serie nach zwölf Jahren

Für Fans ist sie aus «Die Bergretter» gar nicht mehr wegzudenken. Entsprechend gross ist die Aufregung jetzt im Netz, nachdem bekannt wurde, dass sie nach zwölf Jahren aussteigt. Fans kündigen an, die ZDF-Serie zu boykottieren.

Darum gehts «Die Bergretter» verliert ein weiteres Urgestein

Luise Bähr verlässt die Serie nach 12 Jahren

Die Fans sind wütend und drohen mit Boykott

Sophie Ofer Redaktorin People

«Viele von euch haben es schon befürchtet, jetzt ist es also raus», heisst es auf dem offiziellen Instagram-Account der Serie. Die Rede ist von Luise Bährs überraschendem Ausstieg aus der ZDF-Serie. «Wir verstehen, dass ihr traurig über Luises Abschied seid, das sind wir auch! Jetzt freuen wir uns aber erst einmal auf die Ausstrahlung der neuen Folgen.» Man möchte die Fans also etwas besänftigen.

Und das nicht ohne Grund. In den sozialen Medien ist der Aufschrei nach der Ankündigung nämlich gross. «Traurig ist gar kein Ausdruck», so die Reaktion eines Fans. «Mir fehlen die Worte, und es bricht mir das Herz.» In den Kommentaren ist man sich einig: «Schlimm, das Ganze. Ich bin echt geschockt», heisst es unter dem Post. «Das ist mit Abstand die traurigste Entwicklung, die diese Serie je genommen hat», schreibt eine weitere Userin.

Zahlreiche Fans danken Bähr für ihr Mitwirken in der Serie: «Danke, Luise, dass du diese Rolle zu etwas so Besonderem gemacht hast.»

Fans drohen mit Serien-Boykott

Deutlich ist auch die Wut der Fans zu spüren. Einige wollen nach Bährs Ausstieg komplett mit der Serie abschliessen. «Luise war für mich das Herzstück dieser Serie, und ich werde mich damit Ende dieser Staffel mit ihr verabschieden.» Man könne sich die Show ohne Bähr nicht mehr vorstellen: «Für mich bedeutet das: Bye-bye, Bergretter.»

Die Schauspielerin selbst blickt versöhnlich auf ihren Abschied. «Es macht mich auf der einen Seite traurig, und auf der anderen Seite bin ich dankbar», sagt sie dem ZDF. Sie erinnert sich an ihren letzten Helikopterflug über die Berge: «Dann sass ich da und dachte: Wow, das ist jetzt mein letzter Flug in der roten Jacke.»

Für «Bergretter»-Fans ist es der zweite herbe Schlag in kürzester Zeit. Vor knapp zwei Wochen wurde bekannt, dass auch ein anderes «Bergretter»-Urgestein die Serie verlässt. Franz Marthaler (81), der Heinz Marecek verkörpert, stirbt nach 17 Jahren den Serientod. «Wenn alle Urgesteine wegfallen, macht es bald keinen Spass mehr, zu schauen», schreibt ein Fan verstimmt.